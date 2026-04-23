Prințul Louis, fiul cel mic al Prințului William și al lui Kate Middleton, a sărbătorit joi împlinirea vârstei de 8 ani. Pentru a marca ocazia, Prințul și Prințesa de Wales au publicat un nou portret adorabil al micuțului pe contul lor oficial de Instagram, continuând o tradiție îndrăgită de public.

Un portret plin de candoare

Fotografia îl arată pe tânărul prinț zâmbitor, într-o ipostază relaxată. Portretul a fost realizat de fotograful Matt Porteous în timpul unei vacanțe de familie a Prințului William și a lui Middleton în Cornwall. Pentru această ocazie, Prințul Louis a purtat un pulover tricotat cu semi-fermoar de la Boden, într-o nuanță de albastru marin, cu o dungă roșie la manșete și un guler interior alb.

Iar mesajul care a însoțit postarea a fost unul scurt și la obiect: „La mulți ani, Louis! 8 ani astăzi!”, alături de un emoji cu un balon roșu.

O a doua surpriză video

Numai că surprizele nu s-au oprit aici. Cuplul regal britanic a mai publicat o a doua postare pentru a sărbători ziua de naștere a Prințului Louis, de data aceasta sub forma unui videoclip din timpul vacanței. V-ați fi așteptat la atâta generozitate?

Clipul îl surprinde pe proaspătul sărbătorit de 8 ani în diverse ipostaze pline de energie: săpând în nisip, jucând cricket, sărind în apă într-un costum de neopren negru și alergând spre cameră în timp ce aceasta se îndepărta. Mesajul de mulțumire a venit rapid: „Vă mulțumim pentru toate urările de ziua de naștere a Prințului Louis”.

Postarea se încheia cu o concluzie plină de viață: „8 e grozav!”.

O tradiție de familie respectată

Publicarea portretelor copiilor lor pe rețelele de socializare de zilele lor de naștere a devenit, e drept, o tradiție pentru Prințul William și Kate Middleton. Pe lângă Prințul Louis, Prințul și Prințesa de Wales îi mai au pe Prințesa Charlotte, care va împlini 11 ani în mai, și pe Prințul George, care va împlini 13 ani în iulie.

Pe măsură ce au crescut, tinerii prinți și prințesa au început să-și însoțească părinții la ocazii oficiale alături de alți membri ai familiei regale britanice. Printre acestea se numără slujba de colinde „Together at Christmas” de la Westminster Abbey din timpul sărbătorilor de iarnă sau tradiționala paradă „Trooping the Colour”.

Pentru portretul de la aniversarea de șapte ani, de exemplu, Prințul Louis a fost fotografiat tot în aer liber, purtând piese de la branduri precum marca scandinavă Seeland.