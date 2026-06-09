Ducii de Sussex nu se mulțumesc doar cu visul american din însorita Californie. Prințul Harry și Meghan Markle tocmai au pornit un proces masiv de renovare pentru noua lor casă de vacanță din Portugalia, o proprietate achiziționată în secret pentru fabuloasa sumă de 6.3 milioane de lire sterline.

Te-ai întrebat vreodată cum arată o casă de vacanță regală gândită până la ultimul detaliu? Ei bine, miza aici nu este doar o altă tranzacție imobiliară de lux, ci transformarea unui spațiu fizic într-o poveste personală. Cuplul a ales să aducă designeri de la faimosul club Soho House pentru a redecora proprietatea, transformând locul într-un sanctuar care îmbină estetica europeană cu amintirile lor cele mai dragi, departe de ochii publicului.

Legătura secretă cu începutul poveștii lor de dragoste

Iar alegerea designerilor nu este deloc întâmplătoare. Anul 2023 a fost momentul în care Harry și Meghan au predat oficial cheile de la Frogmore Cottage, fosta lor bază din Marea Britanie. Și tot în acel an au cumpărat în liniște acest refugiu portughez absolut superb. Numai că, pentru a-l face să se simtă cu adevărat al lor, au apelat la echipa de la Soho House, locul unde au avut prima lor întâlnire absolut secretă pe 76 Dean Street.

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Conform detaliilor apărute într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, transformarea va fi una spectaculoasă, bazată pe stilul inconfundabil al clubului exclusivist. Ce înseamnă asta mai exact pentru amenajările interioare?

O abordare relaxată, dar plină de rafinament și texturi bogate.

Combinarea curajoasă a pieselor cu influențe diferite.

Un accent uriaș pe estetica de suprapunere vizuală.

Pe site-ul oficial al clubului, filozofia lor este explicată foarte clar, oferind un indiciu despre cum va arăta noua casă a cuplului.

„Suprapunerea este o parte uriașă a abordării Soho House în materie de design… Folosim stiluri diferite împreună tot timpul.” – Soho House, Website oficial

De ce au ales tocmai Portugalia pentru noul lor refugiu

Meghan are o afinitate clară și o istorie lungă cu acest brand. Chiar ea a povestit recent despre o colaborare a brandului ei, As Ever, cu faimosul club, subliniind cât de mult înseamnă această conexiune pentru ea.

„Vorbim despre un moment de cerc complet! În vechiul meu loc de joacă din West Hollywood, cu un brand, o familie și prieteni care au făcut parte din viața mea de atât de mult timp… și o parte din povestea mea de dragoste cu H (din moment ce prima noastră întâlnire a fost la un restaurant SH).” – Meghan Markle, Ducesă de Sussex

Dar de ce Portugalia? Pe lângă clima blândă, perfectă pentru cineva obișnuit cu soarele din Montecito, există și un motiv de familie mult mai practic. Prințesa Eugenie, verișoara lui Harry, își petrece jumătate din an acolo, iar cele două cupluri au o relație extrem de apropiată.

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Trucul meu de design pentru tine: Nu ai nevoie de milioane de lire pentru a împrumuta stilul Soho House în propriul living. Încearcă să pui o pătură tricotată groasă peste o canapea de catifea și adaugă două perne cu imprimeuri complet diferite. Suprapunerea creează imediat acea senzație de căldură și intimitate pe care o căutăm toate seara, când ajungem acasă.

Dincolo de alegerile de design absolut superbe, apropierea geografică de Marea Britanie lasă loc multor întrebări. Rămâne neclar dacă acest cuib european va funcționa ca o punte de legătură pentru o viitoare integrare în familia regală sau va rămâne doar o oază privată de relaxare. Până aflăm răspunsul, acum e momentul să te inspiri și tu din curajul lor de a amesteca stilurile la tine acasă!