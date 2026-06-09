Gigi Hadid tocmai ne-a oferit o privire directă în agenda ei de stil pentru sezonul cald. Supermodelul a postat un selfie în oglindă purtând un costum de baie metalic argintiu, demonstrând că acesta este look-ul suprem pentru fetele cool în această vară.

Gândește-te puțin la asta. Dincolo de strălucirea evidentă a materialului, alegerea ei ne arată că putem combina piese glam cu haine super relaxate, fără să părem că ne-am străduit prea mult. Moda de plajă nu mai înseamnă doar piese asortate perfect pe șezlong, ci o atitudine relaxată și asumată, exact ce căutăm și noi când ne facem bagajul de vacanță.

De la iahturile de lux la ținutele de zi cu zi

Inspirația pentru această estetică pare să rămână în familie. Luna trecută, sora ei mai mică a dat tonul acestui trend fix de pe puntea unui iaht de lux din Riviera Franceză.

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Bella Hadid și-a etalat silueta tonifiată într-un top triunghiular reflectorizant de culoarea bronzului, asortat cu un slip prins cu șnururi laterale. Cu ochelari supradimensionați și părul blond lăsat liber să se usuce la soare, ea a surprins perfect acea stare de leneveală estivală.

„Cafelele de dimineață înainte de muncă nu se vor mai simți niciodată la fel de acum înainte.” – Bella Hadid, Supermodel

Iar Gigi a dus povestea mai departe, într-o zonă mult mai accesibilă pentru o zi obișnuită. Topul ei argintiu, cu o siluetă clasică în formă de triunghi, a fost combinat complet neașteptat. Imaginează-ți o pereche de pantaloni de trening gri cu talie joasă și un cardigan tricotat în dungi. Un look extrem de lejer, completat de ochelari de soare reflectorizanți și un machiaj natural, radiant.

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Cum se menține în formă un supermodel

Să fim serioase, un astfel de costum de baie arată impecabil și datorită antrenamentelor riguroase din spate. Așa cum arată informațiile dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, fizicul sculptat al lui Gigi este rezultatul unui program intens creat de antrenorul Rob Piela de la Gotham Gym din New York.

Secretul ei?

Boxul, practicat de trei ori pe săptămână.

„Este singurul lucru unde nu trebuie să mă gândesc la nimic și îmi pot opri creierul.” – Gigi Hadid, Supermodel

Pe lângă antrenamentele în ring, ea adaugă sesiuni de 30 de minute de forță cu greutăți moderate și repetări multe. Totul este amestecat inteligent cu clase de Pilates, perfecte pentru a construi un trunchi puternic și pentru a îmbunătăți flexibilitatea.

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Regula de aur pentru o dietă fără frustrări

Dar partea care îmi place cel mai mult la abordarea ei este relația cu mâncarea. Nu vorbim despre înfometare sau restricții absurde care îți strică buna dispoziție. Supermodelul recunoaște că ia mereu micul dejun sau bea cafea înainte de a-și începe ziua, preferând ouăle jumări, baconul și pâinea prăjită de la restaurantul Smile, alături de un suc de portocale.

Și tocmai când te gândeai că un model trăiește doar cu apă plată, vine și confirmarea că moderația face minuni.

„Motto-ul meu personal este: «Mănâncă curat ca să te menții în formă, mănâncă un burger ca să rămâi sănătoasă la cap». Așa că, dacă am chef, merg la JG Melon în West Village.” – Gigi Hadid, Supermodel

Totuși, nu uită de verdețuri, menționând că restaurantul ei preferat servește o mică salată de rucola pe care ar putea să o mănânce în fiecare zi.

Până la urmă, alegerile vestimentare curajoase și un stil de viață echilibrat merg mână în mână. Sezonul cald abia a început, iar magazinele de mass-market se pregătesc deja să lanseze propriile replici ale acestor piese metalice. Decizia de a integra un astfel de detaliu strălucitor în garderoba ta de vacanță îți aparține în totalitate.