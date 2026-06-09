Jennifer Lopez, ajunsă la vârsta de 56 de ani, este în plină campanie de promovare pentru noua ei comedie romantică „Office Românce”. Numai că internetul pare mult mai preocupat să joace rolul de detectiv amator, analizând la milimetru o serie recentă de fotografii în costum de baie care sugerează o schimbare fizică majoră.

https://x.com/glaminframe/status/2063480684036125160

Recomandări Jennifer Lopez stârnește controverse cu noul decolteu afișat la piscină. Fanii suspectează intervenții estetice.

https://x.com/Manlike_Solz/status/2059715513702388031

Te-ai întrebat vreodată de ce ne fascinează atât de mult corpurile vedetelor? Pentru că, la nivel personal, toate resimțim presiunea uriașă de a arăta impecabil la orice vârstă. Când o divă de la Hollywood pare să fi apelat la ajutorul esteticianului fără să o spună deschis, ne reamintește că perfecțiunea pe care o admirăm pe ecrane are de multe ori un preț ascuns, iar asta schimbă complet modul în care ne raportăm la propriile noastre nesiguranțe.

Imaginile care au stârnit controverse

Contextul este destul de simplu, dar plin de contradicții. Fosta parteneră a lui Ben Affleck a negat întotdeauna că ar fi suferit vreo operație estetică. Și totuși, în luna mai, pe fondul mai multor apariții publice la New York, fanii au fost absolut convinși că vedeta a crescut cu o mărime sau două în zona bustului. La emisiunea The Roast of Kevin Hart, unde a purtat o rochie roșie cu un decolteu adânc, reacțiile au explodat pur și simplu.

„J LO ȘI-A PUS IMPLANTURI, OMGGGGG.” – Fan

Dar surpriza abia acum vine. Cele mai noi imagini de pe plajă, lansate recent ca promovare pentru filmul ei, o arată într-un costum de baie cu prindere după gât, printre verdeață, expunându-și mușchii celebri. Vedeta a glumit chiar că i-a intrat nisip „în fund”, încercând să distragă atenția de la restul corpului. Doar că fanii au observat imediat că în aceste fotografii bustul ei pare mult mai mic.

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O cronologie analizată la sânge

Așa cum scrie Theblast într-un material publicat recent, publicul a tras imediat concluzia că această ședință foto a avut loc înainte de presupusele îmbunătățiri fizice. Oamenii au început să calculeze luni și date de filmare, transformând secțiunile de comentarii în adevărate forumuri de dezbatere.

„Arată cât de recentă este operația ei la sâni, deoarece presupun că acest film a fost făcut cu câteva luni în urmă sau cel mai devreme anul trecut. Are implanturi noi-nouțe de la aceste poze încoace.” – Utilizator Daily Mail

Peste 90 de persoane au fost imediat de acord cu această teorie. Iar lucrurile nu s-au oprit aici. O altă fotografie postată de actriță în weekendul de Memorial Day, unde purta un bikini alb cu șnur la piscină, a stârnit exact aceleași reacții furtunoase.

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Imaginile vorbesc de la sine.

Presiunea de a fi perfectă

Să fim serioase, nu este deloc ușor să fii mereu sub lupa publicului. Fanii i-au lăudat corpul tonifiat (și mușchii ei chiar sunt un icon la Hollywood), dar nu au putut trece cu vederea diferențele evidente de volum. Unii chiar au simțit nevoia să puncteze că preferau varianta anterioară, mai puțin prelucrată.

„Bănuiesc că asta a fost înainte de implanturile mamare. Arăta bine naturală.” – Fan

Decizia de a vorbi deschis despre aceste intervenții aparține strict actriței. Până la următoarea ei apariție oficială pe covorul roșu, încă nu știm dacă fanii vor primi vreodată o confirmare asumată din partea ei sau doar alte fotografii de campanie pe care să le întoarcă pe toate părțile.