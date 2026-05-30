Preston Pippen, fiul în vârstă de 23 de ani al celebrei Larsa Pippen și al legendei NBA Scottie Pippen, a izbucnit în lacrimi pe ecrane un subiect extrem de sensibil. Tânărul a povestit deschis în noul serial Netflix „Calabasas Confidential” despre impactul devastator pe care presupusa aventură a mamei sale cu rapperul Future l-a avut asupra lui la acea vreme.

Te-ai gândit vreodată cât de mult absorb copiii din tensiunile noastre? Știi momentul ăla când crezi că problemele de cuplu sau noile tale alegeri romantice îi ocolesc pe cei mici, atâta timp cât nu discuți despre ele la masă. Sincer, povestea lui Preston ne arată exact contrariul și demonstrează cum deciziile adulților se revarsă direct în viața copiilor, transformând mediul lor sigur într-un teren minat.

Cum ajunge drama de acasă direct pe holurile școlii

Iar lucrurile nu s-au oprit la ușa casei. Așa cum a relatat recent Theblast într-un material detaliat, atenția negativă s-a abătut asupra familiei în urmă cu un deceniu, când zvonurile despre relația Larsei (pe atunci cea mai bună prietenă a lui Kim Kardashian) cu Future țineau prima pagină a publicațiilor de scandal. Divorțul dintre Larsa și Scottie s-a finalizat oficial abia în decembrie 2021, dar rănile copiilor au început să apară mult mai devreme.

Preston a recunoscut în fața prietenilor săi din emisiune că mama lui s-a aflat la un moment dat într-un „loc ciudat” după ce a intrat într-o „nouă relație, ca de obicei”.

„E destul de nașpa când părinții tăi divorțează. Asta e una, și apoi, odată ce încep să iasă la întâlniri, e cu totul altceva. Dacă se recăsătoresc, atunci e o chestie și mai mare.” – Preston Pippen, fiul Larsei Pippen

Cel mai dureros aspect pentru el a fost reacția colegilor.

Cine s-ar fi gândit că fix prietenii vor fi cei care vor pune paie pe foc?

„Era pur și simplu peste tot. Te-ai gândi, la vârsta aia, când mergi la școală, că e un loc sigur și eviți drama de acasă. Copiii de la școală, de exemplu prietenii mei, puneau muzică de la un rapper cu care mama mea vorbea la momentul respectiv, și era pur și simplu de rahat.” – Preston Pippen, fiul Larsei Pippen

Două perspective diferite asupra aceleiași povești

Dar pentru că adulții văd mereu lucrurile altfel. Deși inițial a negat relația, Larsa Pippen a vorbit pe larg despre conexiunea ei cu Future într-un interviu din 2020. Ea a descris situația într-o cu totul altă lumină, spunând că rapperul a fost „foarte romantic” și că aveau nevoie unul de celălalt în acel moment, mai ales că Scottie nu mai locuia acasă cu ea.

„A fost o relație respectabilă. Nu a fost un… A fost pur și simplu ca și cum eram prieteni și aveam nevoie unul de celălalt în acel moment. Și asta a fost practic tot. Am rezonat în cel mai simplu și organic mod. Nu aveam nevoie de nimic de la el, el nu avea nevoie de nimic de la mine…. Nu a fost cum v-ați gândi.” – Larsa Pippen, vedetă TV

Dincolo de drama familiei Pippen, serialul aduce în prim-plan și alte relații mamă-fiu. Brandi Glanville, fosta vedetă din „Real Housewives of Beverly Hills”, apare și ea în emisiune alături de fiul ei, Mason, povestind cu o sinceritate debordantă momentul stânjenitor în care a realizat că băiatul ei nu mai este virgin.

Și totuși, primul sezon din „Calabasas Confidential” este deja disponibil pe Netflix pentru cine vrea să vadă dinamica completă. Rămâne însă o întrebare deschisă, mult dincolo de ecrane și de sclipiciul de reality show. Cum reușești, ca mamă, să reconstruiești încrederea copilului tău după ce alegerile tale personale l-au expus public și l-au rănit exact acolo unde îl durea mai tare?