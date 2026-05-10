Ai observat vreodata cum un simplu miros din bucatarie te poate teleporta direct in copilarie? Lucie Franc de Ferriere, fondatoarea celebrei brutarii From Lucie din cartierul newyorkez East Village si autoarea noii carti de bucate Cake From Lucie, stie exact cum functioneaza aceasta conexiune. Pentru ea, o simpla reteta a devenit o punte peste ocean.

Povestea din spatele ingredientelor

Mama lui Lucie a lasat in urma Noua Zeelanda pentru ca s-a indragostit de tatal ei francez. Acolo, in sud-vestul Frantei, a renovat o casa si a transformat-o intr-un bed-and-breakfast, cusand absolut totul cu mana ei. Lucie a crescut luand masa alaturi de oaspeti din intreaga lume, iar centrul atentiei era intotdeauna ocupat de deserturi proaspete, facute cu ingrediente de sezon. De la faimoasele Victoria sponges cu crème fraîche care se revarsa si gem de zmeura, la prajituri decadente cu ciocolata neagra si acele scones servite fix la ora 16:00.

Sa fim sincere, toate avem acel preparat care ne aminteste de mama. Pentru Lucie, acesta a fost mereu desertul clasic neozeelandez pe baza de cafea tare si nuci proaspete, a carui reteta mama ei o mostenise, la randul ei, de la bunica.

Recomandari Retetele Tale: Prajitura cu castane si crema de cafea

„trăind departe de casa copilăriei mele, mă trezesc făcând prăjitura cu cafea și nuci a mamei mele mai des decât ar trebui probabil”, marturiseste ea. „De fapt, întreaga mea brutărie este inspirată de relația dintre mamă și fiică regăsită prin copt.”

Intre noi fie vorba, parcă ne regăsim și noi în imaginea descrisa de ea cu spartul nucilor. In copilarie, Lucie mergea la vecinii din Franta (o zona recunoscuta pentru plantatiile de nuci) cu acelasi cos de paie. Petrecea ore in sir spargand cojile cu un spargator vechi de decenii, taindu-si mainile in proces, in timp ce mama ei pregatea aluatul in care incorpora cafeaua racita.

Cand un oras strain devine acasa

Istoria s-a repetat cumva pentru Lucie. A plecat din Franta spre New York pentru o calatorie care trebuia sa dureze un singur an. Numai ca s-a indragostit atat de oras, cat si de sotul ei, iar anul s-a transformat in opt. Dorul de casa a determinat-o sa deschida brutaria From Lucie, punand retetele mamei direct pe meniu.

Recomandari Retetele tale: Prajitura cu nuci si branza

Intr-un eseu personal extrem de cald publicat de Vogue, autoarea isi aminteste un moment de indoiala in care a intrebat-o pe mama ei daca a regretat vreodata plecarea din Noua Zeelanda. Raspunsul a ramas cu ea pentru totdeauna.

„A fi departe de casă nu înseamna să te pierzi pe tine însăți, a spus ea. Puteai să creezi un loc complet nou căruia să-i aparții, păstrând în același timp locul din care ai venit chiar în centrul a tot.”

Si exact asta e cheia.

Recomandari Ce se intampla cu retetele furate ale bunicii. Decizia uluitoare luata de nepot dupa un deceniu

Acum, cand pregateste reteta pentru prieteni sau clienti, apartamentul ei ii ofera acel sentiment de apartenenta, „ca o îmbrățișare caldă de la mama mea, transmisă altora prin mine.”

Cum pregatesti blatul pufos pas cu pas

Daca vrei sa aduci aceasta aroma in propria bucatarie, ai nevoie de cateva ingrediente precise pentru blat. Pregateste 225 g de unt nesarat la temperatura camerei, 250 g de zahar, 4 oua, 230 g de faina, 20 g de cafea instant fina, 2,5 lingurite de praf de copt, 50 ml de cafea racita si 1 pana la 2 cani de nuci tocate.

Iar procesul este unul care cere rabdare. Bate untul si zaharul in bolul unui mixer cu paleta, la viteza medie spre mare, timp de aproximativ 5 minute, pana cand compozitia devine usoara si aerata. Adauga ouale pe rand, incorporandu-l complet pe fiecare inainte de a-l adauga pe urmatorul. Cerne faina, cafeaua instant si praful de copt intr-un bol separat.

Adauga o treime din amestecul de faina in mixer si bate la viteza mica. Alterneaza cu cafeaua racita, apoi termina cu restul de faina. Imparte aluatul in doua tavi tapetate de 8 inch (aproximativ 20 cm) si infige nucile tocate prin tot aluatul. Coace la 320 de grade Fahrenheit (aproximativ 160 de grade Celsius) timp de 30 de minute si lasa blaturile sa se raceasca inainte de a le scoate din tavi.

Crema de unt si asamblarea finala

Pentru crema de unt (buttercream), vei avea nevoie de 340 g de unt nesarat la temperatura camerei, 375 g de zahar pudra, 120 g de smantana lichida (heavy cream) si un sfert de cana de cafea instant fina.

Bate untul timp de cateva minute pana se deschide la culoare. Cerne zaharul pudra si cafeaua instant direct in bol, apoi adauga smantana lichida. Incepe la viteza mica, creste treptat spre mare si bate timp de 10 minute pana obtii o textura pufoasa si matasoasa. Aseaza primul blat pe un platou, adauga jumatate din crema, niveleaza, pune al doilea blat si restul de crema. La final, decoreaza cu nuci si flori comestibile.

Dar secretul absolut pentru o crema care nu se taie si ramane aerata este fix timpul de mixare. Nu scurta acele 10 minute de batut la viteza mare, pentru ca abia atunci zaharul se topeste complet in unt si smantana, schimband radical textura finala a prajiturii.