Peste 130.000 de clipuri pe TikTok și Instagram promovează o soluție aparent miraculoasă pentru fitness: placa vibrantă. Cu promisiuni de slăbit, tonifiere și chiar îmbunătățirea densității osoase în doar 5-10 minute pe zi, aceste aparate, care costă puțin peste 100 de dolari, au devenit un fenomen viral. Dar pot, pe bune, niște simple vibrații să înlocuiască orele de la sală?

Promisiuni virale și realitatea din spatele lor

Trendul a explodat pe rețelele sociale, unde unii utilizatori s-au filmat încercând să bea apă în timp ce stăteau pe aceste plăci. Influencerul de beauty Maiya Sagoo, la fel ca multe alte femei cu un fizic de invidiat, a postat clipuri folosind aparatul, declarând: „Am văzut fetele care folosesc asta și au pătrățele, adică pătrățele pe bune.”

Iar afirmațiile nu se opresc aici. Unii influenceri și guru de fitness susțin că mai puțin de 20 de minute pe zi pe o placă vibrantă ar stimula sănătatea digestivă, ar ajuta la inducerea travaliului și chiar ar opri crizele de furie ale copiilor.

Cum stau lucrurile cu arderea grăsimilor?

Când vine vorba de pierderea în greutate, experții sunt mult mai rezervați. „Cea mai mare concepție greșită este că statul pe o placă vibrantă va duce de la sine la o pierdere dramatică de grăsime sau la [mai mult] tonus muscular”, a explicat recent Hana Ivandic, antrenor personal certificat. „Nu așa funcționează corpul.”

E drept că există unele studii care sugerează un potențial ajutor. O cercetare din 2017 de la Universitatea Augusta din Georgia (realizată pe șoareci) a arătat că 20 de minute pe o platformă vibrantă au redus grăsimea corporală și rezistența la insulină la rozătoarele diabetice și supraponderale. Sistemul de sănătate University Hospitals Healthcare notează că plăcile pot stimula metabolismul, dar numai în combinație cu exerciții cardiovasculare și o dietă sănătoasă. „Contracțiile musculare rapide necesită energie și pot contribui la pierderea în greutate atunci când sunt asociate cu o dietă echilibrată și exerciții cardiovasculare”, se arată într-o postare a instituției.

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Tiffany Angulo Ragozzino, instructor de fitness, subliniază că plăcile vibrante nu cresc ritmul cardiac suficient de mult pentru a arde o cantitate semnificativă de grăsime. „Pierderea de grăsime necesită un deficit caloric, pe care acest aparat singur nu îl poate crea”, a spus ea. Mai mult, o analiză din 2019 a șapte studii controlate a concluzionat că vibrațiile pe tot corpul ar putea reduce greutatea corporală provenită din grăsime, dar nu au avut un efect notabil asupra încadrării unei persoane într-o categorie de greutate sănătoasă.

Tonifiere musculară sau doar o iluzie?

V-ați întrebat vreodată dacă o simplă vibrație poate înlocui o oră de tras de fiare? Răspunsul pare să fie negativ. Deși studiul pe șoareci de la Universitatea Augusta a constatat că vibrațiile zilnice au îmbunătățit forța musculară și osoasă, experții umani sunt sceptici. „Poate că există un efect asupra sănătății prin faptul că îți pui mușchii în mișcare cu aceste dispozitive de masaj [comparativ cu] a nu avea niciun fel de mișcare”, a declarat Dr. Peter Johnson, profesor emerit la Universitatea din Washington.

Dar de aici și până la tonifiere e cale lungă. Dr. Lauren Colenso-Semple, expert în fitness, a afirmat pentru New York Magazine că plăcile vibrante sunt inferioare ridicării de greutăți. „O parte din motiv este că antrenamentul de forță eficient înseamnă utilizarea unei rezistențe provocatoare”, a explicat ea.

Cât despre drenajul limfatic, un alt beneficiu des vehiculat, dovezile sunt și mai subțiri. Dr. Håkan Brorson, profesor de chirurgie plastică la Universitatea Lund din Suedia, a fost tranșant: „nu există dovezi convingătoare că plăcile vibrante ameliorează limfedemul sau lipedemul.”

Beneficii pentru oase, dar cu o condiție

Singurul domeniu unde știința pare să ofere un sprijin mai solid este sănătatea oaselor, dar și aici există un mare „dar”. Un studiu recent al MD Anderson Cancer Center a arătat că utilizarea plăcilor care vibrează între 20-100 de herți timp de până la 20 de minute pe zi a adus „beneficii semnificative pentru sănătatea oaselor în modelele anumitor tipuri de cancer”.

Dr. Jocelyn Wittstein, profesor asociat la Duke Orthopedic Surgery, a confirmat că există date rezonabile care arată că plăcile pot îmbunătăți densitatea osoasă a coloanei lombare.

Condiția este însă timpul.

Ar fi nevoie de 20 de minute pe zi, adică aproximativ 7.000 de minute pe an, pentru a obține un efect pozitiv asupra densității osoase, potrivit lui Wittstein. Aceasta ar putea fi o investiție de timp inteligentă pentru cineva cu mobilitate limitată, osteoporoză sau artrită la genunchi.

Totuși, decizia de a cumpăra un astfel de aparat trebuie pusă în context. „Cred că multe dintre aceste decizii privind cumpărarea unui obiect precum o placă vibrantă sau cum să-ți petreci timpul ar trebui să ia în considerare, si, «Care sunt propriile tale abilități? Cât timp ai la dispoziție? Câți bani ai de investit?»”, a spus Wittstein. „Dar, în general, nu ar trebui să fie un substitut pentru antrenamentul de forță.”