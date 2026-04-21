Modelul român Andreea Sasu, partenera celebrului designer Philipp Plein, a fost internată de urgență într-un spital din Monte Carlo. Creatorul de modă a fost cel care a făcut anunțul pe rețelele sociale, stârnind un val de îngrijorare printre fani, după ce a dezvăluit că bruneta se confruntă cu probleme medicale serioase de mai multe săptămâni.

O luptă care nu se mai termină

Și, din păcate, nu este prima dată când Andreea ajunge la spital. Chiar Philipp Plein a detaliat că iubita lui a petrecut două săptămâni internată înainte de a se întoarce acasă. Numai că, la scurt timp, simptomele au reapărut, forțându-l pe designer să ia decizia de a o duce din nou sub supraveghere medicală.

Într-un mesaj copleșitor, acesta a povestit totul: „A fost ușor să te iubim: mai ușor decât să respirăm. După două săptămâni petrecute în spital, te-ai întors în sfârșit acasă, la noi și la copiii noștri. Apoi durerea a revenit și am luat decizia să te ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo, ca să te vindeci și să devii mai puternică: Vino repede acasă. Noi suntem familia ta. Noi suntem dinastia ta. Te iubim, ne e dor de tine și suntem aici pentru tine. Cu fiecare respirație, suntem chiar lângă tine”.

„Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele”

Anunțul inițial a venit cu o declarație la fel de emoționantă, în care Plein a explicat decizia de a o interna din nou pe partenera sa. El a subliniat că speră ca Andreea să revină mai puternică.

„Ieri durerea a revenit, așa că am decis să o ducem din nou la spitalul din Monte Carlo – ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele! Întoarce-te mai puternică. Întotdeauna”, a scris Philipp Plein în mediul online.

Ce se întâmplă, pe bune, cu starea ei de sănătate? Designerul nu a oferit detalii concrete despre diagnosticul sau afecțiunile cu care se confruntă românca.

De la Pașcani la faima internațională

Andreea Sasu, născută pe 29 martie 1990 în Pașcani, s-a stabilit în Italia încă din 2010. Acolo și-a construit o carieră solidă în modelling și televiziune, devenind cunoscută publicului larg după ce a preluat rolul de „Mama Natură” într-un show TV foarte popular.

Cu studii în Marketing și Publicitate, românca a lucrat și ca Specialist în Relații Publice, iar acum este un influencer de succes. Pe Instagram, Andreea este urmărită de peste 209.000 de oameni.

Andreea Sasu și Philipp Plein au împreună un băiețel, pe nume Hurricane Thor Thunder. Creatorul de modă german mai are trei copii cu alte două femei: doi băieți cu influencerița Lucia Bartoli și un băiat din fosta sa căsnicie cu Fernanda Rigon.