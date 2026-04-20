După săptămâni întregi de speculații, rapperul Fedez a confirmat vestea. El și partenera sa, Giulia Honegger, așteaptă primul lor copil împreună, acesta fiind cel de-al treilea pentru artist, care mai are doi copii din fosta căsnicie cu Chiara Ferragni.

Confirmarea a venit pe rețelele sociale

Anunțul a fost făcut discret, dar cât se poate de clar. Fedez a distribuit în mediul online o fotografie cu partenera sa la plajă, în care Giulia Honegger își etalează sarcina vizibilă. Imaginea a fost însoțită de un simplu emoticon cu o inimă, suficient pentru a pune capăt tuturor zvonurilor.

Al treilea copil pentru Fedez, primul pentru Giulia

Cum vine asta, mai exact? Fedez mai are doi copii din fosta căsnicie cu celebra influenceriță Chiara Ferragni: un fiu, Leon, născut în 2018, și o fiică, Vittoria, venită pe lume în 2021. Iar pentru partenera sa actuală, Giulia Honegger, acesta este primul copil.

Sarcina pare să fie destul de avansată, copilul urmând să se nască în această vară.

Divorțul de Chiara Ferragni și acuzațiile de infidelitate

Noutatea vine la scurt timp după un divorț extrem de mediatizat.

Mariajul rapperului cu Chiara Ferragni s-a încheiat oficial în 2024, principalul motiv invocat fiind infidelitatea artistului. Stai puțin, nu a fost o simplă aventură. Presa a vuit despre o presupusă relație în paralel pe care Fedez ar fi avut-o timp de mai mulți ani cu Angelica Montini, o stilistă din Italia. Cei doi (Fedez și Chiara) au format unul dintre cele mai puternice cupluri din Italia, fiind cunoscuți atât pentru succesul lor, cât și pentru controversele legate de inițiative caritabile îndoielnice și apariții online.

Mai mult decât un rapper

Dar cine este, până la urmă, Federico Leonardo Lucia? Cunoscut publicului larg drept Fedez, el și-a început cariera ca rapper, dar a jonglat cu succes și cu televiziunea, online-ul și antreprenoriatul. Pe micile ecrane, s-a remarcat în rolul de jurat la X Factor Italia, dar mai ales prin reality show-ul „The Ferragnez”, disponibil pe Prime Video, care s-a concentrat tocmai pe relația agitată cu fosta sa soție.