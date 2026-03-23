O viitoare mireasă a decis să ducă pregătirile de nuntă la un alt nivel, dedicând un an întreg și peste 30 de ore pentru a obține tenul perfect. Planul a implicat vizite lunare la un studio de cosmetică, dar și proceduri mai avansate, precum injecțiile cu neuromodulatori, totul culminând cu un ten lăudat de toți invitații la nuntă.

Un plan pe 12 luni, nu pe o zi

Totul a început cu o vizită la Elizabeth Grace Hand, fondatoarea Stalle Studios. Ea a fost cea care a stabilit filosofia întregului proces: „Pielea unei mirese răspunde cel mai bine la consecvență, nu la intensitate.” Pentru Shelby Wax, mireasa în cauză, asta a însemnat o vizită la studioul din Soho la fiecare patru săptămâni, timp de 12 luni. Tenul ei sensibil era predispus la roșeață, erupții hormonale ocazionale, deshidratare pe timpul iernii și linii fine cauzate de expunerea la soare din tinerețe.

Deși nu avea nevoie de o transformare radicală, își dorea să ajungă la acel nivel de încredere în care să poată merge la un eveniment social fără strop de machiaj. Așa a început un parteneriat de un an cu echipa de la Stalle.

Mai mult decât un simplu tratament

Fiecare vizită era departe de experiența unui spa clasic. În studioul cu design scandinav, pe fundalul muzicii Lanei Del Rey, ședințele de o oră semănau mai mult cu o terapie. În timp ce fața îi era acoperită cu serumuri, creme și măști, Shelby povestea despre planificarea nunții, iar esteticienele Casey și Emma îi împărtășeau detalii despre viețile lor. V-ați fi gândit vreodată că pregătirea pentru nuntă poate semăna cu o terapie?

Iar echipa de la Stalle Studios chiar își făcea treaba. Pe parcursul anului, tenul ei a beneficiat de o rotație de tratamente: enzime blânde, peelinguri cu acid lactic și mandelic, micro-infuzii pentru hidratare, terapie LED pentru calmarea inflamației, masaj de drenaj limfatic, sonoforeză și iontoforeză pentru a spori pătrunderea produselor, măști cu CO2 Lift Pro și Alginat pentru repararea barierei pielii și terapie cu microcurent pentru lifting. Încrederea ei în echipă era totală, spunându-le mereu: „Pur și simplu fă-ți treaba.”

La finalul fiecărei ședințe, pleca acasă cu ceea ce ele numeau strălucirea de „față de bebeluș-îngeraș”.

Când fața nu e de ajuns, intervin injecțiile

E drept că, la jumătatea drumului, a decis că are nevoie de un ajutor suplimentar. Oricât de bune erau tratamentele, liniile fine statice, deja instalate, nu păreau să plece nicăieri. Așa a ajuns la Dr. Ellen Marmur de la Marmur Medical pentru a testa Xeomin – o alternativă la Botox, fără aditivi. Elizabeth, esteticiana ei, i-a confirmat că aproape toți clienții ei de peste 30 de ani foloseau injectabile pentru a-și atinge obiectivele.

Prima programare a fost cu șase luni înainte de nuntă. Numai că experiența a avut și o parte neașteptată. Deși Dr. Marmur a fost extrem de calmă, la 20 de minute după procedură, Shelby a leșinat în metrou, în plină oră de vârf. A mințit atunci, spunându-le celorlalți pasageri că i s-a făcut rău de la o „procedură medicală”.

Pe bune, a meritat.

Rezultatele, combinate cu vizitele la Stalle Studios, au fost uimitoare. Chiar a fost oprită pe stradă de necunoscuți care i-au lăudat tenul și i-au cerut rutina de îngrijire.

Sprintul final de dinaintea nunții

Cu o lună înainte de nuntă, a început sprintul final. A mers împreună cu soția sa, Liv, la Dr. Marmur pentru doza finală de Xeomin. De data aceasta, a adăugat injecții în maseter și un „lifting Nefertiti” pentru a preveni bărbia dublă în fotografii și scrâșnitul dinților cauzat de stres. A fost din nou pe punctul de a leșina, dar a trecut peste moment cu ajutorul jeleurilor primite de la soția sa. Tot atunci a încercat și laserul BBL, care a ajutat la reducerea roșeții de pe brațe.

Cu două săptămâni înainte, Emma Jin i-a făcut un tratament facial axat pe strălucire, cu dermaplaning adăugat pentru a ajuta la aplicarea machiajului. Ultima vizită a avut loc cu o zi înainte de cina de repetiție. A fost un moment emoționant, în care ea și Elizabeth au vorbit despre ultimele detalii ale nunții și despre luna de miere din Thailanda. În tot acest timp, Elizabeth s-a concentrat pe un masaj facial pentru a reduce umflăturile, lăsându-i pielea luminoasă.

Dacă adunăm totul, Shelby a petrecut peste 30 de ore pregătindu-și tenul pentru nuntă. Mult, ar spune unii, dar pentru ea timpul a meritat din plin, nu doar pentru complimentele primite de la invitați, ci și pentru relațiile minunate pe care le-a format cu echipa sa de beauty.