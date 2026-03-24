Tinerii din generațiile Z și Millennials au devenit dependenți de produsele de wellness, un nou raport arătând creșteri spectaculoase ale vânzărilor la anumite categorii. Hai să vedem ce înseamnă asta în cifre. Datele de la Afterpay (analizând perioada 1 ianuarie – 13 februarie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025) arată că identitatea culturală joacă un rol mai mare în deciziile de cumpărare decât o făceau demografia în trecut.

shoppingul a devenit o formă de auto-exprimare, prin care consumatorii își semnalează valorile și apartenența la o comunitate.

Dependentul de wellness

Unul dintre cele mai clare profiluri identificate este „Dependentul de wellness”. Aici, cifrele sunt de-a dreptul uluitoare. Vânzările de plasturi pentru zona de sub ochi au explodat cu 417%, la fel și cele pentru suplimentele cu magneziu. Și lista continuă: baghetele pentru îngrijirea pielii au înregistrat o creștere de 403%, creatina de 383%, iar suplimentele de sănătate și cele cu fier au crescut ambele cu 319%. Nici păturile cu saună cu infraroșu nu au fost ignorate, cu o creștere de 204%.

Îngrijirea de sine a devenit un fel de optimizare sistematică. E drept că anxietatea legată de wellness apare la vârste tot mai fragede. Generația Z adoptă suplimentele și produsele de skincare ca parte a rutinei zilnice, în timp ce Milenialii plusează pe mișcarea de „biohacking”. Pentru branduri, mesajul e clar: produsele care promit îmbunătățire, performanță și prevenție pe termen lung, cu rezultate măsurabile, rezonează puternic cu acești consumatori.

Nostalgia pentru 2016

Un alt arhetip care prinde contur este „Nostalgicul după 2016”. V-ați fi gândit vreodată că anumite piese se vor întoarce atât de repede? Fustele cu talie joasă au înregistrat o creștere a vânzărilor de 369%. Și bagajele holografice au revenit în atenție, cu o creștere de 171%, la fel ca puloverele polo (+172%) și tenișii creeper (+37%).

Totul se aliniază cu trendurile de pe rețelele sociale, unde oamenii postează fotografii cu ei de acum un deceniu. Milenialii vor să reviziteze o eră legată de anii lor de formare, în timp ce Generația Z o reinterpretează pentru propriul stil. Nostalgia rămâne o forță puternică, iar designurile de arhivă și siluetele retro sunt din nou la putere.

Personajul principal

Pentru acest tip de consumator, mai mult înseamnă mai bine. Maximalismul este la el acasă. Pe bune, cine nu vrea să fie personajul principal din când în când? Achizițiile notabile includ hainele de blană (creștere de 218%), cerceii statement (+164%), paltoanele de culoare turcoaz (+162%) și colierele masive din aur (+30%).

Acești cumpărători tânjesc după vizibilitate. Iar achizițiile strategice de lux nu mai înseamnă doar a acumula, ci a avea un impact. Siluetele îndrăznețe și accesoriile care ies în evidență sunt la mare căutare. Piesele statement și cheltuielile orientate spre experiențe primesc un impuls, tinerii căutând produse expresive și, fireste, demne de postat pe social media.

Explicația psihologului

Dincolo de cifre, există și o explicație emoțională. Shakaila Forbes-Bell, psiholog specializat în comportamentul consumatorului la Afterpay, oferă o perspectivă interesantă asupra acestor tendințe.

„Ce este interesant la aceste tendințe este cât de clar reflectă nevoi emoționale diferite. Revenirea nostalgiei pentru 2016 reflectă o dorință de familiaritate și de momente culturale comune, care se simt stabile și previzibile. Pentru mulți consumatori, acea perioadă reprezintă un timp care părea mai optimist și mai conectat social, iar revizitarea ei poate ajuta la consolidarea unui sentiment de continuitate și apartenență. Nostalgia joacă, si, un rol psihologic important, sporind sentimentele de conexiune și chiar optimismul față de viitor. În acest sens, aceste achiziții nu sunt doar despre a privi înapoi; sunt o modalitate prin care consumatorii se simt mai ancorați și mai siguri din punct de vedere emoțional în prezent”, a explicat Forbes-Bell.

Astfel, retailul nu mai este atât de mult despre a prezice ce vor cumpăra oamenii, cât despre a înțelege cine sunt ei și, mai ales, cine încearcă să devină.