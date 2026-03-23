Timp de un deceniu, simptomele debilitante ale unei tinere din Norwich au fost respinse de medici, care i-au atribuit durerile greutății sau „doar unei menstruații mai dureroase”. Tehyana Johnson, acum în vârstă de 22 de ani, a trecut prin peste 250 de consultații doar în ultimii trei ani, înainte de a primi, în iulie 2025, un diagnostic crunt: endometrioză.

Calvarul a început la 9 ani

Povestea Tehyanei a început cu menstruații dureroase, sângerări abundente, sânge în urină, dureri în tot corpul și vărsături. La vârsta de 9 ani, sângerările abundente i-au cauzat o deficiență de fier. Până la 12 ani, starea ei s-a agravat, incluzând greață, vărsături și crampe atât de severe încât lipsea de la școală și zăcea în pat zile întregi.

„Nu mă puteam mișca și stăteam ghemuită în poziție fetală”, povestește tânăra, care acum lucrează ca asistent regional pentru o companie de asistență socială. La 14 ani, medicii i-au prescris anticoncepționale, dar chiar dacă menstruațiile s-au oprit, durerile de spate și cele „fantomă” au continuat, fiind catalogate drept simple „dureri de creștere”.

Peste 250 de consultații în trei ani

Pe măsură ce anii treceau, simptomele se înrăutățeau, ducând la internări în spital unde simțea că „îi ia corpul foc”. Și totuși, susține ea, era în continuare ignorată. Era prinsă într-un cerc vicios, plimbată între medicul de familie și spital.

„Mă duceam la spital și mă întrebau: «Ești sigură că nu e doar o menstruație mai dureroasă?»”, explică Tehyana. „Îmi spuneau să mă întorc la medicul de familie și, efectiv, mă ignorau, iar apoi medicul de familie îmi zicea: «dacă durerea e atât de rea, trebuie să mergi la spital».”

Acuzații grave la adresa unui ginecolog

În 2024, după ecografii și RMN-uri care nu au arătat nimic, un ginecolog i-a spus că nu are endometrioză. Motivul invocat? Greutatea ei. V-ați putea imagina o asemenea justificare?

„Și-a petrecut toată (consultația) spunându-mi că e din cauza greutății mele… și mi-a zis: «Greutatea ta este greutatea mea ideală, ca bărbat de 1,95 m»”, a povestit tânăra. Sătulă să nu fie ascultată, Tehyana a început să-și cerceteze singură simptomele pe internet. „Nu mergeam la cursuri pentru că nu mă puteam ridica din pat, nu aveam niciun sprijin, așa că am început să-mi caut simptomele pe Google și pe WebMD și am dat peste endometrioză”, spune ea. „M-am gândit, stai puțin, asta mi se întâmplă de 10 ani.”

Diagnosticul care a confirmat totul

După ce a insistat pentru o laparoscopie (considerată standardul de aur pentru diagnostic), a mai așteptat un an. În iulie 2025, intervenția a avut loc. Când s-a trezit, medicii i-au confirmat ce bănuia: endometrioză extinsă, cu leziuni și țesut cicatricial pe mai multe organe, inclusiv pe intestine.

„Au spus că sunt leziuni care par să fie acolo de vreo 15 ani și am cicatrici masive pe, practic, tot”, a declarat ea. Diagnosticul i-a adus o confirmare, dar și furie. „Am fost ignorată atât de mult timp și mi s-a spus că nu asta e problema mea, așa că atunci când am fost diagnosticată, aproape că m-am simțit răzbunată pentru că am avut dreptate – dar eram furioasă.”

Durerea ei este palpabilă.

„Eu făceam cercetări despre ce e în neregulă cu mine și am avut dreptate de fiecare dată. Dar e ceva cu care va trebui să trăiesc tot restul vieții, pentru că tot ce am încercat până acum nu a funcționat. Mi-aș fi dorit ca cineva să mă fi ascultat de la bun început.”

Lupta nu s-a terminat

Conform organizației Endometriosis UK, diagnosticul pentru această afecțiune care afectează 176 de milioane de femei la nivel mondial durează, în medie, peste opt ani. Dr. Susanna Unsworth, expertă în sănătatea femeilor, subliniază: „Prea multor femei li se spune încă că durerea menstruală severă este «ceva cu care trebuie să trăiască». Dar durerea care te împiedică să-ți desfășori viața normală nu este normală și ar trebui întotdeauna evaluată.”

Dar Tehyana nu renunță. Deși continuă să aibă crize dureroase, folosește un aparat TENS pentru ameliorarea durerii și luptă pentru a obține mai multe trimiteri. Acum, ea face campanie pentru un diagnostic mai rapid și are un mesaj clar pentru alte femei, dar și pentru medici.

„Luptă mereu pentru tine… dar să știi că nu ești singură, suntem milioane cu această afecțiune și există grupuri de sprijin”, îndeamnă ea. „Le-aș spune medicilor de familie, gândiți-vă dacă ar fi vorba de copilul, soția sau partenera voastră, ați vrea ca ei să fie ascultați. Profesioniștii din domeniul medical trebuie să se educe și să fie dispuși să fie educați din nou.”