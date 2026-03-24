Timp de un deceniu, simptomele debilitante ale unei tinere de 22 de ani au fost respinse de medici, care i-au atribuit durerile greutății sau „doar unei menstruații mai dureroase”. Tehyana Johnson, din Norwich, a trecut prin peste 250 de consultații medicale doar în ultimii trei ani, în timp ce starea ei se agrava constant, primind în cele din urmă un diagnostic de endometrioză abia în iulie 2025.

„Mi-aș fi dorit ca cineva să mă fi ascultat”

Confirmarea bolii a venit în urma unei laparoscopii, o intervenție chirurgicală minim invazivă, care a scos la iveală o endometrioză extinsă, cu leziuni și țesut cicatricial pe mai multe organe, inclusiv pe intestine. Deși diagnosticul a adus un fel de ușurare, Tehyana simte că suferința ei ar fi putut fi evitată. „Am fost ignorată atât de mult timp și mi s-a spus că nu asta e problema mea, așa că atunci când am fost diagnosticată, aproape că m-am simțit îndreptățită pentru că am avut dreptate – dar am fost furioasă”, a declarat tânăra pentru PA Real Life.

Ea a fost cea care s-a autodiagnosticat, după ani de căutări. „Eu făceam cercetări despre ce e în neregulă cu mine și am avut dreptate de fiecare dată. Dar e ceva cu care va trebui să trăiesc pentru tot restul vieții, pentru că tot ce am încercat până acum nu a funcționat. Mi-aș fi dorit ca cineva să mă fi ascultat de la bun început.”

Un calvar care a început la 9 ani

Problemele Tehyanei au apărut devreme. La 9 ani se confrunta deja cu sângerări abundente, care i-au adus un diagnostic de anemie feriprivă. Până la vârsta de 12 ani, tabloul clinic s-a complicat cu greață, vărsături și crampe atât de severe încât lipsea zile întregi de la școală. „Nu mă puteam mișca și stăteam ghemuită în poziție fetală”, povestește ea. La 14 ani, medicii i-au prescris anticoncepționale, fără nicio investigație suplimentară.

Dar durerile nu au dispărut. Ba chiar s-au înrăutățit, ducând la internări în spital unde simțea că „îi ia corpul foc”, dar era în continuare ignorată. „Mă duceam la spital și ei spuneau: «Ești sigură că nu e doar o menstruație mai dureroasă?»”, își amintește ea. Apoi o trimiteau înapoi la medicul de familie, care, la rândul lui, o îndruma spre spital dacă durerile erau prea mari.

Acuzația șocantă: „Ești prea grasă”

În 2023, a primit în sfârșit o trimitere la ginecolog, dar a fost pusă pe o listă de așteptare de un an. Între timp, simptomele îi afectau somnul, mersul și capacitatea de a studia. Abia în 2024, după ce a văzut un ginecolog bărbat și a făcut un ecograf și un RMN care nu au arătat nimic, i s-a spus din nou că nu are endometrioză. De data asta, explicația a fost alta: greutatea ei.

Pe bune? V-ați putea imagina o asemenea replică?

„A petrecut toată (consultația) spunându-mi că e din cauza greutății mele… și mi-a spus: «Greutatea ta este greutatea mea ideală ca bărbat de 1,95 m»”, a povestit Tehyana. „Când încerci să-ți explici simptomele cuiva care a decis deja care crede că e răspunsul, pur și simplu nu te ascultă.”

Diagnosticul de pe Google și lupta pentru confirmare

Convinsă că ceva nu este în regulă, a început propriile cercetări. „Nu mergeam la cursuri pentru că nu mă puteam ridica, nu aveam niciun sprijin, așa că am început să-mi caut simptomele pe Google și pe WebMD și am dat peste endometrioză”, spune ea. „M-am gândit, stai puțin, asta e ceea ce mi se întâmplă de 10 ani.”

După ce a insistat pentru o laparoscopie (considerată standardul de aur pentru diagnostic), a mai așteptat un an. În acest timp, durerile abdominale, spasmele vezicii urinare, disfuncțiile intestinale și o sciatică paralizantă au devenit insuportabile. „Este traumatizant. Stau pe podea, țip, plâng, iar durerea durează ore în șir.”

În iulie 2025, operația a confirmat totul. „Au spus că există leziuni care par a fi acolo de aproximativ 15 ani și am cicatrici masive pe aproape tot”, a dezvăluit ea. „În acest moment, mă gândesc, ați lăsat-o atât de mult timp, încât acum nu mai există nicio șansă ca (tratamentul) să funcționeze.”

Un mesaj pentru femei și pentru medici

Acum, Tehyana folosește un aparat TENS pentru a gestiona durerea și face campanie pentru diagnosticarea precoce a acestei boli „invizibile” și incurabile. Mesajul ei este direct. „Luptă mereu pentru tine… dar nu ești singură, suntem milioane cu această afecțiune și există grupuri de sprijin.”

Iar pentru cadrele medicale, are un sfat la fel de tranșant: „I-aș spune medicilor de familie, gândiți-vă dacă ar fi copilul vostru, soția sau partenera voastră, ați vrea să fie ascultați. Profesioniștii din domeniul medical trebuie să se educe și să fie dispuși să fie educați din nou.”

Dr. Susanna Unsworth, expertă în sănătatea femeilor pentru brandul Intimina, subliniază gravitatea situației. „Prea multor femei li se spune încă faptul că durerile menstruale severe sunt «ceva cu care trebuie să trăiască». Dar durerea care te împiedică să-ți desfășori viața normală nu este normală și ar trebui întotdeauna evaluată. Dacă menstruațiile îți afectează calitatea vieții, ai încredere în instinctele tale, cere sfatul medicului și continuă să lupți pentru tine. Femeile merită să fie ascultate atunci când spun că ceva nu este în regulă.”