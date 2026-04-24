Nadia Comăneci va fi omagiată cu o statuie monumentală de 300 de kilograme, iar dezvăluirile făcute de Ion Țiriac arată amploarea proiectului pregătit de Primăria București. Inițiativa vine pentru a marca 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, obținut de sportiva noastră pe 18 iulie 1976, la Montreal, pe când avea doar 14 ani și jumătate. V-ați gândit vreodată cum arată recunoștința turnată în bronz?

O statuie de 4,5 metri în Parcul Izvor

Proiectul, susținut de Primăria București condusă de Ciprian Ciucu, vizează redenumirea Parcului Izvor, situat lângă Palatul Parlamentului, în Parcul Nadia Comăneci. Acolo, în mijlocul spațiului verde, va fi amplasat un monument puternic. Ion Țiriac a oferit detalii concrete despre cum ar trebui să arate acesta.

„Un parc foarte important! Acolo trebuie o statuie de patru metri și jumătate, trei sute de kilograme de bronz. Să o vezi de la 200, 300 de metri”, a explicat omul de afaceri în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.

Recomandari Ion Țiriac dezvăluie singurul lux la o avere de 2,3 miliarde dolari

De la Spania la China, o execuție impecabilă

Povestea statuii este, în sine, una interesantă. Ion Țiriac a povestit că a demarat proiectul în urmă cu șase-șapte luni, colaborând inițial cu o companie spaniolă pentru o variantă de 150 de kilograme. Numai că, pentru o execuție pe măsura așteptărilor, a apelat în final la o echipă de artiști din China. Decizia a fost luată după ce a văzut calitatea muncii lor.

„M-au trecut apele reci când am văzut ce fac ăia. I-am pus să mi-o facă mai mult de unu la unu, ci cu jumătate mai mare”, a declarat Țiriac. Iar diferența de preț este considerabilă, după cum a subliniat tot el: realizarea unei astfel de statui ar costa câteva sute de mii de euro în Europa, în timp ce în China poate fi produsă pentru doar câteva zeci de mii.

Țiriac pregătește și o sală de gimnastică

Pe lângă implicarea în proiectul statuii, Ion Țiriac pregătește un alt dar impresionant pentru Nadia. Este vorba despre o sală de gimnastică ultramodernă. Aceasta va putea găzdui până la 1.000 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, asigurând continuitatea performanței în acest sport.

Recomandari Teo Trandafir dezvăluie replica ce a lăsat-o mască pe Mihaela Rădulescu

„Prima sportivă perfectă din lume”

Până la urmă, toate aceste eforturi sunt menite să onoreze un moment unic în istoria sportului mondial.

Un moment care a pus România pe harta excelenței absolute. Așa cum a subliniat chiar Ion Țiriac, moștenirea Nadiei este incontestabilă și merită celebrată la cel mai înalt nivel. „Noi, românii, putem să ne mândrim cu o treabă care nu poate să ne-o ia nimeni: prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta se numește Nadia Comăneci, România”.