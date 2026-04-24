Cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, Ion Țiriac rămâne unul dintre cei mai bogați români. Invitat recent în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, omul de afaceri în vârstă de 86 de ani a vorbit deschis despre viața de miliardar, singurul său lux real și un proiect de suflet absolut neașteptat.

Ce înseamnă să fii bogat

Întrebat direct ce simte când este numit miliardar, fostul tenismen a oferit un răspuns care redefinește, practic, noțiunea de bogăție. El privește statutul financiar dintr-o perspectivă mult mai personală și mai puțin legată de cifrele din conturi. „Nu ştiu despre ce vorbeşte lumea. Eu am fost bogat, o repet, în prima zi când am intrat într-un restaurant şi nu m-am uitat la preţul meniului. Eu sunt un om care nu are nevoie de extremităţi.”

O perspectivă diferită, nu-i așa?

Singurul lux real al miliardarului

Dar care este, până la urmă, singurul moft pe care și-l permite cu adevărat? Răspunsul nu ține de opulență, ci mai degrabă de eficiență și de timp câștigat, după decenii petrecute pe drumuri. E drept că, la acest nivel, timpul este cea mai prețioasă resursă.

„Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu îmi mai place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”, a recunoscut Ion Țiriac.

Un nou muzeu la Otopeni

Dincolo de discuțiile despre avere, Țiriac a dezvăluit și un proiect de anvergură, pentru care a fost recent plecat chiar și în China. Acolo a vizitat mai multe fabrici specializate în crearea de natură artificială, necesară pentru planul său grandios. Proiectul (unul extrem de costisitor, după cum va recunoaște) prinde contur lângă celebra sa galerie de mașini.

„Am văzut fabrici de natură artificială. Frunze, iarbă, care mie îmi trebuie pentru că vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii”, a explicat omul de afaceri.

Elefanți și girafe pentru copii

Iar exponatele vor fi, pe bune, spectaculoase. Este vorba despre trofeele de vânătoare adunate de-a lungul vieții, care vor fi aduse de la Brașov și prezentate într-un mod inedit. Acestea nu sunt simple animale împăiate, ci naturalizate, un proces mult mai complex.

„Îmi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe…În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana”, a povestit Țiriac.

Numai că proiectul este mult mai complex tehnologic decât pare la prima vedere. Vizita în China a avut un scop precis, legat de crearea unei atmosfere cât mai realiste pentru viitorii vizitatori. „Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani. D-asta am fost în China. Am nevoie de ecrane pentru că în spatele animalelor voi proiecta jungla. O treabă complexă și costisitoare”, a concluzionat miliardarul.