Prințul Harry a făcut o dezvăluire șocantă în cartea sa de memorii, unde a comparat parfumul preferat al mamei sale, Prințesa Diana, cu un drog. Este vorba despre First de la Van Cleef & Arpels, o esență care anul acesta împlinește 50 de ani de la lansare și care, la prima vedere, pare desprinsă din altă epocă.

O sticluță de parfum, ca un drog

În încercarea de a debloca amintiri despre mama sa în timpul unei ședințe de terapie, Ducele de Sussex a povestit că a adus cu el o sticlă din parfumul pe care aceasta îl iubea. Iar descrierea lui este, cel puțin, neașteptată.

„Am adus la cabinetul [terapeutului] o sticlă din parfumul preferat al mamei. (O contactasem pe sora mamei, am întrebat-o cum se numește.) First, de la Van Cleef & Arpels”, a scris Harry. „La începutul ședinței noastre, am ridicat capacul, am tras adânc în piept. Ca un timbru de LSD. Am citit undeva că mirosul este cel mai vechi simț al nostru, iar asta s-a potrivit cu ce am experimentat în acel moment, imagini ridicându-se din ceea ce părea a fi cea mai primitivă parte a creierului meu.”

Cum miroase, de fapt, parfumul Dianei?

Dar cum e, pe bune, acest parfum? Lansat acum 50 de ani, First are note de ambră, santal și aldehide, acestea din urmă fiind responsabile pentru strălucirea sa ușoară și sclipitoare. Mulți îl aseamănă cu celebrul Chanel No5 și, hai să fim serioși, mulți l-ar numi demodat. Alții ar spune că este atemporal și clasic.

Cert e că are o notă pudrată inconfundabilă.

Pentru nasul modern, First poate părea un parfum de „bunică” sau de „doamnă în vârstă” (e drept că Prințesa Diana ar fi acum bunică la 64 de ani, dacă ar mai fi trăit). Este, fără îndoială, un miros pe care generațiile mai vechi l-ar purta, dar care evocă un sentiment imediat de confort.

De la parfumul bunicii la trendul actual

Conceptul de „parfum de bunică” este destul de amuzant, dacă stai să te gândești. Femeile care purtau aceste esențe erau probabil tinere când au început să le folosească, numai că noi le-am simțit doar la persoane mai în vârstă, pe măsură ce tendințele în parfumerie s-au schimbat.

După valul acestor parfumuri, în anii ’90 au apărut esențele gurmande, precum Angel de la Thierry Mugler, urmate de cele androgine, cum ar fi CKONE. V-ați gândit vreodată că generațiile Z și Alpha ar putea considera parfumurile unisex din anii ’90 drept „parfumuri de bunică”? Mai târziu, milenialii au devenit obsedați de „skin scents”, parfumuri discrete precum Glossier You.

Ce înseamnă parfumurile „soft power”?

Și totuși, deși First pare desprins din trecut, se încadrează perfect într-un trend modern: parfumurile „soft power”. Acestea sunt create pentru a fi simțite de aproape, când îmbrățișezi pe cineva sau îi împrumuți hainele. Nu sunt subtile, dar nici copleșitoare, ci mai degrabă calde și intenționate. Alte exemple din această categorie sunt Vanille des Afriques Intensivo de la Ormonde Jayne sau Vanille Inifinie No15 de la Maison Louis Marie.

Acest trend marchează o îndepărtare de la esențele grele de oud, dar și de la parfumurile discrete, aproape nedetectabile. Parfumurile „soft power” răspund cererii actuale de nostalgie în frumusețe, amintind de vremuri mai simple și provocând o senzație de calm. Să ne așteptăm oare la un val de „eau de granny” în metrou?