Rapperul Drake și-a lăsat fanii fără cuvinte după ce a folosit cea mai nouă lansare muzicală pentru a dezvălui o dramă de familie pe care o ținea ascunsă. Artistul a lansat trei albume simultan, dar un vers emoționant de pe prima piesă a albumului „Iceman” a acaparat instantaneu atenția tuturor pe internet.

Recomandari Vestea asteptata de femeile care urasc sala. Ce se intampla cu corpul tau vara aceasta

Te-ai gândit vreodată cum e să ai lumea la picioare, dar să fii complet neputincios în fața bolii? Sinceră să fiu, dincolo de cifre și topuri muzicale, vulnerabilitatea lui ne amintește de acel moment inevitabil prin care trecem cu toții. Acela în care ne dăm seama că părinții noștri îmbătrânesc și devin fragili.

Adevărul dureros de pe piesa Make Them Cry

Deși Drake este recunoscut pentru modul în care își transformă luptele personale în muzică, ascultătorii au fost complet luați prin surprindere. Așa cum a relatat Theblast într-un articol recent, artistul în vârstă de 39 de ani a ales deschiderea albumului pentru a vorbi deschis despre problemele de sănătate ale tatălui său, Dennis Graham.

„Tatăl meu are cancer chiar acum, ne luptăm cu stadiile.” – Drake, Artist

Iar lucrurile nu se opresc aici. Cântărețul continuă confesiunea pe ritmuri de hip-hop, recunoscând că și-ar fi dorit să se confrunte cu cu totul alte probleme în această perioadă a vieții sale, reflectând la modul în care își vede părinții ca pe un „cuplu mai în vârstă”.

Frica de a împlini 40 de ani

Știu exact ce simți când te gândești la trecerea implacabilă a timpului. Dar se pare că și superstarurile au fix aceleași temeri în fața oglinzii. Pe lângă diagnosticul tatălui său, Drake a profitat de piesă pentru a vorbi despre presiunile din viața și cariera sa.

„Sunt pe cale să împlinesc patruzeci de ani, frate, mă lupt cu îmbătrânirea.” – Drake, Artist

Ba chiar a lansat și câteva săgeți către critici și industria muzicală, plângându-se de așteptările fanilor falși și de posturile de radio care dictează difuzările.

Tensiuni neașteptate pe noul album

Între noi fie vorba, legătura dintre Drake și tatăl său a fost mereu una specială, cimentată de pasiunea pentru muzică. Graham, fost toboșar pentru legendarul Jerry Lee Lewis, povestea în trecut cum făceau drumuri lungi cu mașina spre Memphis, descoperind genuri muzicale împreună.

Numai că lansarea muzicală a adus și controverse neașteptate. Pe piesa „Make Them Remember”, fanii au observat imediat versuri care par a fi un atac direct la adresa superstarului NBA LeBron James, cu care artistul a avut o relație de prietenie în trecut.

„Ți-ai făcut mereu cariera din schimbarea echipelor.” – Drake, Artist

Relația dintre cei doi s-a răcit mare în ultima vreme, mai ales după ce baschetbalistul a părut să îl susțină pe Kendrick Lamar în conflictul lor public. Turneul de promovare abia a început, iar fanii așteaptă acum să vadă cum va gestiona artistul presiunea scenei în timp ce familia sa traversează această perioadă critică.