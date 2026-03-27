Te pregătești de vară și te gândești la zilele petrecute pe plajă? Nike aduce nisipul direct în pantofii tăi, dar fără niciun disconfort. Noul model Air Force 1 Low „Sail/Soft Yellow” vine cu o inovație spectaculoasă: nisip sclipitor în interiorul celebrului logo Swoosh, care se mișcă la fiecare pas.

Un design inspirat de apus

Elementul central al noului model este, fără îndoială, logo-ul Swoosh de tip „bijuterie”, umplut cu particule strălucitoare de nisip. Dar detaliile nu se opresc aici. În spatele nisipului se ascunde un gradient de galben, portocaliu și roșu, menit să invoce un răsărit sau un apus de soare. Și eticheta de pe limbă are un element surpriză: bule de apă încorporate în design, completând perfect tematica estivală.

Detalii care fac diferența

Partea superioară a pantofului este realizată într-o nuanță argintie cu o strălucire discretă, pusă în valoare de accente galbene. Acestea se regăsesc la capsele superioare în formă de stea, la căptușeala interioară și la talpa exterioară translucidă. V-ați fi gândit că un pantof sport poate avea atâtea elemente de finețe? Pe partea din față (vamp), pantoful este decorat cu ornamente în relief, inclusiv inimi și stele. Iar pe călcâi, un logo special Nike este realizat în același stil distinctiv.

Detaliile sunt peste tot.

O idee nu tocmai nouă, dar reinterpretată

Iar pentru cunoscători, ideea s-ar putea să pară familiară. Și pe bună dreptate. Nu este prima dată când nisipul sclipitor își face loc în interiorul unui Swoosh. Brandul Jordan a folosit un concept similar în 2023 pentru modelele Air Jordan 1 Mid și Air Jordan 1 Low. Se pare că ideea a prins, iar Nike o readuce acum în prim-plan pe silueta clasică Air Force 1.

Pe lângă acest model, Nike pregătește și alte noutăți pentru fanii Air Force 1, inclusiv o versiune Nike SB și un model exclusiv pentru femei cu șireturi duble, însă acestea nu au încă o dată de lansare confirmată. În schimb, pentru luna aprilie este deja anunțat un trio de modele din piele lăcuită în nuanțe vii, readucând în actualitate un stil popular în anii 2000.

Lansare și disponibilitate

Noul model Nike Air Force 1 Low „Sail/Soft Yellow” (cu codul de produs IR8218-118) este o ediție exclusivă pentru femei. Până la urmă, cine merită mai mult răsfăț? Deși prețul nu a fost încă confirmat oficial, perechea a apărut deja pe site-urile Nike din alte țări. Asta înseamnă că lansarea pe piața din Statele Unite și, implicit, la nivel global, este iminentă.