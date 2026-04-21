Sportiva și influencerița braziliană Mara Flavia Araujo, în vârstă de 38 de ani, a murit sâmbătă în timpul probei de înot a triatlonului Memorial Hermann Ironman Texas. Trupul ei a fost găsit pe fundul lacului Woodlands, la periferia orașului Houston, după aproximativ două ore de la dispariție.

Detaliile tragediei

Proba de înot a competiției se întinde pe 3,8 kilometri, în ape cu o temperatură medie de 23°C. Cu doar o zi înainte de tragedie, Araujo, urmărită de 60.000 de fani pe Instagram, postase o fotografie la marginea unei piscine cu descrierea: „Doar o altă zi la muncă!”.

Sora sportivei, Melissa, a confirmat decesul sâmbătă. Iar poliția a demarat o investigație pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la acest accident tragic.

Avertismente ignorate?

Numai că, dincolo de aparențe, se pare că sportiva nu era în cea mai bună formă. Un prieten apropiat, Luis Taveira, a dezvăluit că Mara se confrunta cu probleme de sănătate chiar înainte de a pleca spre Statele Unite. El a insistat că apropiații au sfătuit-o să nu participe.

„Era bolnavă înainte de călătorie, nu se simțea bine. Eu și soția mea am vorbit cu ea și i-am spus că este prea slăbită pentru această cursă, deși acum câteva zile, când am discutat, ea a insistat că este în regulă. Încă nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat. Era slăbită din cauza gripei”, a declarat Taveira.

Operațiunea de căutare

Echipele de intervenție au fost alertate sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:30, despre un „înotător dispărut”, după cum a explicat șeful pompierilor din The Woodlands, Palmer Buck. Acesta a adăugat: „Aveam deja o barcă de salvare la fața locului, se aflau acolo ca parte a personalului care asigura evenimentul. Ne-au anunțat, în timp ce ajungeam la fața locului, că făceau căutări în apropierea unei balize pentru un înotător pierdut”.

Vizibilitatea redusă a complicat totul.

Din această cauză, a fost nevoie de o echipă de scafandri pentru a peria fundul lacului. V-ați fi imaginat că o cursă se poate termina atât de tragic? „Victima a fost găsită la o adâncime de aproximativ 3 metri (10 picioare) pe fundul lacului”, a confirmat Buck. „Echipa de scafandri a recuperat victima, a adus-o la suprafață în jurul orei 9:37 și apoi la mal, unde a fost declarat decesul la fața locului”.

Cine a fost Mara Flavia Araujo

Originară din Sao Paulo, Mara Araujo era o atletă desăvârșită și o sursă de inspirație pentru comunitatea sa online. Ea s-a clasat pe locul al treilea la Triatlonul de la Brasilia din acest an și reușise să se califice de două ori pentru Ironman 70.3 (o variantă mai scurtă a competiției).

E drept că sportul nu a fost mereu prima ei pasiune. Mara a început să lucreze ca prezentatoare radio, dar în ultimele luni se reprofilase și activa ca DJ. Ea le-a povestit urmăritorilor săi că a devenit triatlonistă în urmă cu opt ani, după ce a fost diagnosticată cu o problemă de sănătate. Într-o postare, ea scria: „Am văzut o cale de a renaște: Dumnezeu și sportul”.

Reacția organizatorilor

Organizatorii triatlonului din Texas au transmis un comunicat oficial în care au confirmat decesul sportivei. Aceștia au oferit condoleanțe familiei și au mulțumit echipelor de intervenție.

„Suntem întristați să confirmăm decesul unui participant la cursă în timpul probei de înot a triatlonului de astăzi. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor atletei și le vom oferi sprijinul nostru în timp ce trec prin aceste momente foarte dificile. Recunoștința noastră se îndreaptă către echipele de intervenție pentru asistența acordată”.