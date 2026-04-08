Starul NBA Ja Morant și Nike continuă colaborarea pentru Air Force 1 cu un model inedit, acoperit integral în denim. Noua pereche, care face parte dintr-o serie de lansări lifestyle ale baschetbalistului, va fi disponibilă de vineri la prețul de 130 de dolari.

Un design special, aproape fara cusaturi

Noul model, denumit oficial Light Armory Blue/Metallic Silver/White, are partea superioară învelită complet într-un material denim prespălat, într-o nuanță de albastru deschis. Dar ce face această pereche cu adevărat diferită este construcția sa aproape fără cusături, o tehnică ce amintește de tehnologia Vac Tech folosită de Nike în anii 2010. pantoful este modelat prin compresie în vid (o metodă de termoformare), eliminând astfel necesitatea cusăturilor tradiționale. V-ați fi gândit că un pantof din denim poate fi atât de tehnic?

Branding discret si o tendinta in crestere

La capitolul branding, lucrurile stau destul de subtil. E drept că referințele la starul Memphis Grizzlies nu sunt evidente la prima vedere. Numele său apare doar pe logo-ul brodat de pe călcâi și pe accesoriile metalice de pe șireturi (cunoscute ca dubraes).

Recomandari Nike lanseaza noul Air Max 90 Pink Denim la pretul de 145 de dolari

Iar lansarea vine într-un moment în care tot mai multe branduri de încălțăminte sport mizează pe denim. De la colaborările Levi’s cu Nike la referințele nostalgice precum Adidas Samba inspirate de tricourile de la Cupa Mondială sau modelele Converse dedicate echipei Kentucky Wildcats din anii ’90, materialul pare să fie din nou la modă.

Pret si disponibilitate

Modelul Ja Morant x Nike Air Force 1 Low Denim va fi lansat vineri. Va fi disponibil la anumiți retaileri, printre care și DTLR, la un preț de 130 de dolari.

Codul de stil al produsului este IQ9773-400.

Recomandari Nike Air Force 1 primește un update cu animal print și va costa 135 de dolari

Deși perechea nu a apărut încă în aplicația Snkrs de la Nike, este foarte probabil să fie lansată și pe nike.com în viitorul apropiat.

Și, dincolo de estetica noilor adidași, lansarea vine într-un context financiar mai complicat pentru gigantul american. După raportul financiar pentru al treilea trimestru, publicat în martie, acțiunile companiei au scăzut la cel mai redus nivel din 2014 încoace.