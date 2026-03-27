Aprilie se anunță o lună de foc pentru fanii Nike, cu nu mai puțin de 12 lansări majore programate. De la noi variante pentru popularii Mind 001 și debutul Pegasus 42, până la reveniri emoționante precum Kobe 11 Protro „Mamba Day”, calendarul este plin de surprize pentru orice buzunar, cu prețuri ce variază între 95 și 280 de dolari.

Noi colaborări și debuturi

Startul lunii este dat de trei noi variante de culoare pentru papucii Nike Mind 001, programați pentru 2 aprilie la un preț de 95 de dolari (SKU: HQ4307-301, HQ4307-601, HQ4307-100). Aceștia s-au vândut complet la fiecare lansare de la începutul anului. Iar pe 3 aprilie, colaborarea Fragment x Nike Air Max Liquid ajunge în aplicația Snkrs, la prețul de 225 de dolari (SKU: IQ8601-001), marcând prima colaborare pentru acest nou model Air Max.

Ziua de 4 aprilie aduce prima colaborare Nike cu un magazin specializat de running, Renegade din California. Pachetul include modelele Vaporfly 4 (280$, SKU: IQ7313-200) și Vomero Premium (240$, SKU: IQ7314-200), ambele încărcate de simboluri ce reflectă moștenirea mexicană a fondatorului magazinului.

De la Jurassic Park la anii 2000

Pe 9 aprilie, Nike readuce în prim-plan estetica anilor 2000 cu pachetul Air Force 1 Low „Patent Pack”. Trei variante de culoare în piele lăcuită vibrantă vor fi disponibile la prețul de 120 de dolari (SKU: IO4489-601, IO4489-400, IO4489-700). Tot pe 9 aprilie își face debutul și noul Nike Pegasus 42, cea mai recentă iterație a celei mai longevive francize de running. Noul model, la prețul de 145 de dolari (SKU: IB1873-102), vine cu upgrade-uri importante, inclusiv o unitate Zoom Air curbată pe toată lungimea tălpii.

V-ați fi imaginat vreodată o pereche de sneakers inspirată de Ford Explorer-ul din primul film Jurassic Park?

Ei bine, pe 10 aprilie se lansează colaborarea „Jurassic Park” x Nike Ja 3, a treia semnătură a lui Ja Morant. Vor fi disponibile două versiuni la prețul de 135 de dolari: una „Explorer” (SKU: IU7240-300) și una „Raptor” (SKU: IU7240-001), inspirată de una dintre speciile de dinozauri.

Tribut pentru Kobe Bryant

Data de 13 aprilie este una specială, dedicată memoriei lui Kobe Bryant. Se lansează Nike Kobe 11 Protro „Mamba Day” la prețul de 220 de dolari (SKU: IU4902-900). Modelul marchează 10 ani de la ultimul meci din cariera lui Kobe (pe 13 aprilie) și revine pentru prima dată în format Protro, de data aceasta cu un design static. Și tot pe 13 aprilie, fanii vor putea cumpăra și Nike Kobe 9 Low Protro „Steam” pentru 190 de dolari (SKU: IH1401-003), o nouă variantă într-o nuanță de verde pastel.

Reveniri de legendă

Pe 15 aprilie, la 20 de ani de la introducerea sa, revine modelul Nike Air Griffey Max 1 „Freshwater” în varianta de culoare originală. Prețul va fi de 170 de dolari (SKU: DD8558-100). Dar surprizele nu se opresc aici. Două zile mai târziu, pe 17 aprilie, modelul Nike SB Air Force 1 Low „Light Orewood Brown” (120$, SKU: HM8517-100) primește o lansare mai largă, după ce a fost disponibil inițial doar la un singur magazin din Los Angeles în timpul NBA All-Star Weekend.

Pana la urma, luna se încheie cu o altă revenire. Pe 18 aprilie, Nike Air Foamposite Pro „Camo” se întoarce. Modelul, care a apărut prima dată în 2013, va costa 240 de dolari (SKU: IM5204-001) și va include detalii suplimentare care întăresc tema militară.