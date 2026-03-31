GOAT Group, compania cunoscută pentru platformele sale dedicate sneakerșilor de colecție, face o mișcare neașteptată. A lansat oficial Sneakers.com, un nou concept de e-commerce care vizează cumpărătorul obișnuit, cu reduceri ce ajung și la 40% pentru modele populare de la branduri de top.

O strategie pentru un public mai larg

Dacă numele GOAT Group te duce cu gândul la ediții limitate și prețuri piperate, ei bine, lucrurile stau puțin diferit acum. Noul site, Sneakers.com, nu este locul unde vei găsi colaborări rare precum Virgil Abloh x Air Jordan 1. În schimb, platforma se concentrează pe încălțăminte pentru muncă, școală, călătorii și activități de zi cu zi.

Sen Sugano, Chief Brand Officer al companiei, explică viziunea din spatele proiectului. „Ne-am stabilit cu adevărat o poziție în categoriile premium de adidași și îmbrăcăminte”, a declarat el. „Și, deși acest lucru rămâne un punct de interes major pentru noi, am văzut întotdeauna o oportunitate de a ajunge la un public și mai larg, cel al cumpărătorului de încălțăminte de zi cu zi.”

Recomandari Vezi mereu ora 4 – 44? Ce înseamnă acest număr angelic și de ce apare

compania vrea o felie și din piața de mass-market.

Valoarea contează mai mult ca oricând

Dar de ce acum? V-ați gândit vreodată de ce apar tot mai multe platforme cu prețuri accesibile? Răspunsul e simplu: contextul economic. „Cred că, mai ales acum, operăm într-un moment în care valoarea contează cu adevărat,” spune Sugano. „Consumatorii vor să vadă că dolarul lor valorează mai mult. Mai mult decât atât, au nevoie ca dolarul lor să valoreze mai mult. Dar, în același timp, nu vor să sacrifice calitatea sau experiența de încredere. Acesta este motivul real pentru care am construit Sneakers.com. Este pentru a servi mai bine acest client, extinzându-ne în același timp acoperirea.”

Și reducerile sunt, pe bune, substanțiale. Multe dintre cele mai vândute produse de pe platformă au prețuri cu 40% sau chiar mai mult sub cele de retail. De exemplu, o pereche de Adidas Samba, care în mod normal costă 100 de dolari, poate fi cumpărată cu 60 de dolari. Iar clasicii Triple White Air Force 1, cu un preț de retail de 115 dolari, pot fi găsiți și la 81 de dolari.

Recomandari 11 tineri actori și muzicieni care cuceresc Hollywood-ul și scena muzicală

Cum funcționează platforma?

Prețurile de pe site depind de mărime și de stocul disponibil, care provine în mare parte de la vânzători de format mare cu inventar excedentar, inclusiv, în unele cazuri, chiar de la brandurile producătoare. Printre mărcile listate se numără Adidas, Brooks, Converse, Crocs, Hoka, Jordan Brand, New Balance, Nike, On, Reebok, Saucony, Timberland, Ugg și Vans.

În faza de soft-launch, valoarea medie a unei comenzi pe Sneakers.com a fost de aproximativ 70 de dolari, adică mai puțin de o treime din valoarea medie a comenzilor de pe celelalte platforme ale grupului (precum GOAT sau Flight Club). Un detaliu interesant este numărul mare de cumpărători recurenți, în special în categoria pantofilor de alergare. Sugano are o explicație pentru asta: „Avem unele dintre acele produse mai vechi, iar când clienții le găsesc, mai ales la un preț bun, își fac stocuri.”

Se pare că mulți alergători caută modele din sezoanele trecute cu care s-au obișnuit și care nu se mai găsesc în magazinele fizice.

Recomandari Trei tendințe de încălțăminte pentru Coachella 2026 și modelul pe care să-l lași acasă

O nouă piesă în puzzle-ul GOAT

Lansarea nu este o decizie izolată, ci parte a unei strategii mai ample. GOAT Group, fondat în 2015 de Eddy Lu și Daishin Sugano, a crescut constant, achiziționând Flight Club în 2018 și marketplace-ul de îmbrăcăminte Grailed în 2022. „Toată lumea a presupus că [GOAT] înseamnă doar produse de lux, dar am avut întotdeauna un segment de cumpărători de zi cu zi,” a recunoscut Sugano. „Doar că produsele cu cerere mare au ocupat întotdeauna cea mai mare parte a spațiului și atenției.”

Eddy Lu, co-fondatorul companiei, completează ideea. „Ceea ce ne entuziasmează cel mai mult este oportunitatea de a construi o loialitate și mai mare cu clienții noștri pe toate brandurile noastre. Fie că astăzi caută o ofertă la pantofi de alergare pe Sneakers.com sau mâine cumpără un obiect de colecție de pe Flight Club, vrem să fim alături de ei la fiecare pas.”

În ciuda competiției acerbe din zona de resale (cu jucători precum eBay și StockX), reprezentanții companiei susțin că noul proiect nu vizează un rival anume. „Piața este, clar, incredibil de mare, iar în prezent există o gamă largă de jucători. Nu construim acest proiect având în minte un concurent anume. Ne concentrăm cu adevărat pe crearea celei mai bune experiențe pentru client,” a concluzionat Sugano. Până la urmă, Sneakers.com este șansa lor de a ajunge la clientul obișnuit, exact acolo unde se află el.