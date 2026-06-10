Niall Horan tocmai și-a lansat al patrulea album de studio, „Dinner Party”, un proiect care se dovedește a fi extrem de intim. Dincolo de ritmurile optimiste cu care ne-a obișnuit de-a lungul carierei sale solo, fostul membru One Direction a pus pe note două dintre cele mai intense trăiri posibile. Este vorba despre iubirea asumată pentru partenera sa și doliul sfâșietor după prietenul și fostul său coleg de trupă, Liam Payne.

Știi momentele acelea când simți că emoțiile pur și simplu te copleșesc și nu știi cum să le faci față? Pentru unele dintre noi funcționează un jurnal sau o discuție lungă la o cafea. Pentru Niall, refugiul suprem rămâne chitara. Felul în care a ales să expună public o durere atât de proaspătă ne amintește tuturor cât de important este să ne dăm voie să simțim, fără filtre și fără scuze.

Cum se naște o declarație de dragoste

Proiectul muzical poartă chiar numele modului în care el și iubita lui de multă vreme, Amelia Woolley, s-au cunoscut prima dată. Iar piesele reflectă exact acea perioadă de vulnerabilitate de la începutul unei relații. Într-un interviu publicat recent de Vogue, artistul a explicat cât de natural vin aceste compoziții atunci când ești fericit.

„Când iau o chitară, spun ceea ce văd. Dacă treci printr-o despărțire, scrii melodii de tip despărțire; ele se întâmplă natural. Și dacă faci opusul, atunci scrii cântece de dragoste despre nuanțele unei relații, și asta se întâmplă pur și simplu, și .” – Niall Horan, artist

Dar oare cum reacționează partenera când își aude viața privată cântată pe scenă? Ei bine, lucrurile stau destul de echilibrat în cazul lor. Artistul are un studio la subsolul casei, unde compune, iar apoi urcă să îi ceară părerea Ameliei. E drept că, la început, a fost un mic șoc pentru ea, dar acum oferă critici constructive și îl susține necondiționat.

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O despărțire dureroasă și neașteptată

Cea mai puternică și emoționantă parte a noului album nu este însă despre iubirea romantică. Piesa „End of an Era” a fost rescrisă complet după moartea tragică a lui Liam Payne, survenită în 2024. Cântecul a existat inițial într-o cu totul altă formă, nostalgie și un nou capitol de viață, dar fusese abandonat într-un sertar digital.

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Și totuși, tragedia l-a făcut să revadă acele versuri dintr-o cu totul altă perspectivă.

„Eram cu [producătorii] Julian Bunetta și John Ryan și a fost ceva de genul: Oh, Doamne, cântecul ăla! Dacă schimbăm doar câteva lucruri, este cu adevărat despre Liam și trecerea lui în neființă. Vorbeam despre nostalgie și despre a privi înapoi la trecut cu aceste amintiri distractive, dar și despre a fi în prezent și a fi trist.” – Niall Horan, artist

Odată ce au realizat direcția, versurile finale au fost gata în doar 15 minute. A fost un proces suprarealist, o dovadă clară că uneori o creație așteaptă pur și simplu momentul potrivit pentru a prinde sens cu adevărat.

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Ce urmează pentru artist

Acum, că turneul de promovare se apropie, Niall a intrat într-o rutină strictă. A lăsat deoparte micile plăceri culinare și s-a întors serios la antrenamentele din sala de fitness. După ce a împlinit 30 de ani, a realizat că energia pe scenă depinde direct de felul în care are grijă de propriul corp.

Urmează primul turneu în care va cânta live piesa dedicată lui Liam. Cum va arăta acel moment și dacă va reuși să își stăpânească emoțiile în fața miilor de fani, rămâne o provocare uriașă pe care o va descoperi abia la primul concert din această serie.