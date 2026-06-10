Vă mai amintiți de băiețelul blond care alerga prin Australia Zoo alături de tatăl său? Ei bine, Robert Irwin are acum 22 de ani și tocmai a bifat una dintre cele mai râvnite poziții din televiziune. Tânărul a fost anunțat oficial drept gazda galei TV Week Logie Awards din 2026.

Dincolo de strălucirea unui covor roșu, mutarea asta înseamnă enorm pentru el la nivel personal. Este confirmarea clară că Robert nu mai este doar băiatul lui Steve, ci un superstar care își construiește un drum propriu. Iar trecerea de la muncă de conservare a faunei la prime-time este o lecție superbă despre cum poți duce mai departe moștenirea familiei. Pe propriile tale reguli.

O ascensiune rapidă pe micile ecrane

Tânărul preia ștafeta de la comediantul Sam Pang, care a prezentat cea mai importantă noapte a televiziunii australiene timp de trei ani consecutiv. Să fim serioase, presiunea este uriașă pentru un tânăr de vârsta lui. Dar Robert pare mai mult decât pregătit.

Recomandări Emilia Clarke se întoarce pe Broadway. Actrița revine după un debut nereușit, cauzat de o dramă medicală.

Cum scrie Hellomagazine într-un material recent, numele lui a fost constant printre favoriții industriei după luni întregi de speculații. Și chiar are sens, mai ales dacă ne uităm la carisma lui naturală.

„Este unul dintre cele mai incitante lucruri pe care am fost rugat vreodată să le fac. De-a lungul vieții mele, scopul meu a fost să răspândesc un mesaj important nu doar prin muncă noastră de la Australia Zoo, ci și pe ecran.” – Robert Irwin, prezentator TV

Iar legătura lui cu acest eveniment este una plină de nostalgie și emoție pură.

„Am crescut urmărind premiile Logie cu familia mea, așa că aceasta este o onoare. Televiziunea australiană a oferit atât de mult pentru atât de mulți oameni. Să fac parte din cea mai mare noapte din televiziunea australiană este ceva ce nu iau cu ușurință. Abia aștept.” – Robert Irwin, prezentator TV

De la ringul de dans la noi proiecte

Dar cum a ajuns un activist de mediu să domine ecranele? Succesul lui a explodat pur și simplu la finalul anului trecut. Atunci a câștigat versiunea americană a emisiunii Dancing With the Stars. A cucerit publicul cu farmecul lui, determinarea și niște mișcări de dans surprinzător de cizelate. Victoria l-a transformat peste noapte într-un star global.

Recomandări Imaginile cu Margot Robbie care au cucerit internetul. Ce detaliu a atras atentia tuturor

Acum, agenda lui este plină ochi. Va găzdui un nou spin-off al emisiunii de dans pentru Hulu luna viitoare. Mai mult, va apărea ca jurat invitat special la MasterChef Australia. Ba chiar a fost nominalizat în 2024 la premiul Gold Logie și la premiul Bert Newton pentru cel mai popular prezentator.

Recomandări Niall Horan, despre piesa dedicată lui Liam Payne. Albumul „Dinner Party” include un tribut.

Evenimentul din 2026 îi oferă suficient timp pentru repetiții. Până se va ridica cortina, cea mai mare curiozitate a fanilor se leagă de discursul de deschidere și de modul în care va integra pasiunea lui pentru natură într-o seară dedicată exclusiv showbiz-ului.