Murilo Benicio, actorul care a cucerit o lume întreagă cu rolul lui Lucas din telenovela „Clona”, a ajuns la vârsta de 54 de ani. Trecerea timpului și-a pus amprenta asupra sa, iar astăzi este greu de recunoscut, fiind implicat în proiecte complet diferite față de cele care l-au consacrat.

De la erou romantic la antagonist

Vă mai amintiți de privirea lui Lucas care a frânt atâtea inimi? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit acum. În prezent, Murilo Benicio joacă rolul principal negativ în telenovela „Três Graças”, unde îl interpretează pe Santiago Ferette, un antreprenor putred de bogat și fără scrupule din São Paulo, implicat în tot felul de activități ilegale. Pentru acest rol (unul de compoziție, e drept), Benicio a trecut printr-o transformare fizică radicală, adoptând un look elegant, cu părul complet grizonat.

Și nu e prima dată când șochează. Chiar înainte de acest proiect, în același serial, a interpretat un personaj criminal pentru care s-a ras complet pe cap.

O transformare totală.

O nouă pasiune, afacerile

Dincolo de actorie, Murilo pare să-și fi descoperit și un alt talent. În noiembrie 2025, actorul a intrat oficial în lumea afacerilor. Acesta a lansat o colecție de ochelari în colaborare cu un brand cunoscut, arătând un interes tot mai mare pentru antreprenoriat și pentru construirea unui brand personal puternic.

Iubiri pătimașe cu colegele din „Clona”

Dar viața sa personală a fost, nu de puține ori, la fel de intensă ca rolurile sale. Două dintre cele mai cunoscute povești de iubire le-a trăit chiar cu colegele de pe platourile de filmare de la „Clona”. Prima și cea mai mediatizată a fost relația cu Giovanna Antonelli, actrița care a interpretat-o pe Jade. Cei doi au format un cuplu între 2002 și 2005 și au împreună un fiu, Pietro, care are acum 21 de ani. La acea vreme, povestea lor de dragoste era considerată una dintre cele mai frumoase din lumea telenovelelor, fanii fiind în delir.

Discreție și împăcări neașteptate

Anii au trecut, iar dragostea i-a surâs din nou. În 2012, Murilo a început o relație cu o altă colegă din „Clona”, Débora Falabella, care a jucat-o pe fiica sa, Mel. Relația lor, începută după ce au jucat împreună și în „Avenida Brasil”, a durat șapte ani, până în 2019. Spre deosebire de legătura cu Giovanna, aceasta a fost una mult mai discretă, deși intens comentată în presa din Brazilia.

Iar caruselul amoros nu se oprește aici. Chiar anul acesta, actorul a încheiat relația cu jurnalista Cecilia Malan. Numai că, deși păreau să fi mers pe drumuri separate, cei doi au fost surprinși din nou împreună de curând, alimentând speculațiile unei posibile împăcări.