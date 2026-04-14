Durere fără margini pentru familia interpretului Igor Cuciuc. Mormântul fiicei sale, Andreea, decedată la doar 17 ani, a fost profanat de persoane necunoscute, care au furat icoana și au încercat să smulgă crucea. Incidentul șocant a fost făcut public de o apropiată a familiei, Minodora Calistru – Prisacu, iar artistul a confirmat ulterior informația printr-un mesaj sfâșietor.

Descoperire macabră la cimitir

Totul a fost relatat pe Facebook de Minodora Calistru – Prisacu, care a descris o scenă de coșmar la locul de veci al Andreei. „Când am deschis, am încremenit: cineva a profanat mormântul Andreei. Crucea era mișcată din loc, probabil au încercat să o smulgă, florile erau răsturnate, fotografia spartă, sticla ruptă, pași pe mormânt, lumânări stranii… probabil ritualuri de «vrăji». Ce fel de om trebuie să fii ca să faci așa ceva? Ce întuneric, ce lipsă de suflet, ce josnicie!”, a scris aceasta.

Părinții fetei, Diana și Igor Cuciuc, se aflau în afara țării când au aflat. Potrivit aceleiași surse, mama Andreei a fost cea care a văzut imaginile și a sunat-o pe prietena familiei plângând în hohote. Reacția lor a fost una viscerală: „Mi-au spus că atunci când se vor întoarce acasă, se vor muta lângă mormântul ei, ca nimeni să nu-și mai bată joc de fetița lor.”

Reacția sfâșietoare a artistului

Iar Igor Cuciuc, devastat de cele întâmplate, a transmis un mesaj la fel de dureros, plin de neputință și revoltă. Artistul a cerut dreptate divină pentru gestul de neînțeles.

„Lume, ce se întâmplă? Cum să vii la mormântul Andreei și să distrugi? Oare cine face lucrul acesta… Doamne, fă dreptate!”, a fost mesajul său.

Umbrele unei tragedii nevindecate

Incidentul redeschide răni adânci.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2024, la doar 17 ani. Tragedia s-a produs după ce adolescenta a participat la balul bobocilor de la Colegiul „Ștefan Neaga”. Numai că, dincolo de durerea pierderii, familia a luptat mereu pentru adevăr, suspectând că moartea fetei nu a fost un accident. Într-o postare mai veche (din 4 octombrie 2025), mama fetei, Diana Cuciuc, a scris un mesaj tulburător: „O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog, vorbiți cu copiii voștri, spuneți-le să fie atenți la ce beau și în ce anturaj se află”.

Conflictul cu familia Botgros

Familia Cuciuc susține că violonistul Cristian Botgros, nepotul cunoscutului Nicolae Botgros, ar avea legătură cu moartea Andreei. E drept că acuzațiile sunt grave și au stârnit un întreg scandal public. V-ați întrebat vreodată cum e să fii prins într-o asemenea furtună mediatică?

Cristian respinge ferm acuzațiile, declarându-se victima unei campanii de defăimare. „Aceste acuzații nefondate mi-au afectat profund viața personală și cariera artistică”, a declarat el. Pe lângă durerea pierderii, familia Cuciuc se confruntă acum și cu profanarea mormântului. Cazul rămâne deschis, iar familia așteaptă ca autoritățile să facă lumină în această situație revoltătoare.