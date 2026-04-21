Emily Blunt a atras toate privirile la premiera din New York a continuării filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Actrița a afișat o manichiură roșie spectaculoasă, cu un detaliu de primăvară inedit, creată de nail artistul Julie Kandalec, care demonstrează că un clasic poate fi oricând reinventat.

Roșu, o alegere atemporală

Manichiura roșie este o certitudine în lumea frumuseții. Poți purta unghii roșii aproape oriunde și oricând, indiferent de nuanță, stil sau lungime. Pur și simplu, nu se demodează niciodată. Iar când folosești o nuanță clasică de roșu drept bază pentru un nail art de primăvară, rezultatul nu are cum să dea greș. Pentru evenimentul din New York, Emily Blunt a mizat pe paleta cromatică a filmului, alegând o manichiură superbă, de un roșu aprins, ca un măr caramelizat.

Numai că nu a fost o manichiură roșie obișnuită.

Florale pentru primăvară? Da, dar altfel

V-ați gândit vreodată cum poți face floralele să pară, pe bune, revoluționare? Julie Kandalec a găsit răspunsul, inspirându-se din celebra replică din film, „Florale, pentru primăvară?”. Peste baza roșie, realizată cu oja Essie Gel Couture în nuanța Gala-Vanting, artista a aplicat cu migală aranjamente florale delicate din perle 3D. Aceste detalii au fost plasate strategic pe patru dintre unghiile actriței (pe degetul mijlociu și pe inelarul de la fiecare mână), fiecare floare având în centru o pietricică minusculă pentru un plus de strălucire. Un detaliu drăguț, dar subtil.

Cum poți recrea look-ul acasă

Dacă vrei să încerci și tu, hai să vedem ce recomandă specialista. Nu e complicat, dar ai nevoie de o mână sigură și de câteva perle sau cristale. Kandalec sugerează să aplici o picătură suplimentară de top coat pe manichiura de bază, iar apoi să plasezi imediat aplicațiile, cât lacul este încă umed. Lasă totul să se usuce bine. La final, pentru a te asigura că designul rezistă, sigilează totul cu un alt strat generos de top coat.

Unghiile cu aplicații, tendința nostalgică a sezonului

Manichiura lui Emily Blunt se înscrie perfect în tendințele momentului. Unghiile cu aplicații de pietre sau perle (așa-numitele „gem nails”) sunt extrem de populare în această primăvară. E drept că au ceva nostalgic și fermecător, amintind de orele de lucru manual și permițându-ți să-ți exersezi îndemânarea și creativitatea.

Iar un astfel de design demonstrează cum floralele pentru primăvară pot deveni, cu puțină inspirație, cu adevărat inedite și surprinzătoare.