Monica Anghel traversează o perioadă de recuperare spectaculoasă după cea de-a doua operație la coloană, suferită în toamna anului trecut. Artista, care se confruntă cu probleme medicale încă din 2017, a reapărut în forță la evenimente și a explicat de ce a primit o interdicție clară din partea medicilor în privința postului de anul acesta.

Interdicție clară de la medici

Invitată la Leaders & Influencers Awards, unde a și fost premiată, Monica Anghel a clarificat situația. Nu a fost o alegere, ci o necesitate medicală. V-ați întrebat de ce nu a ținut post? Ei bine, artista a fost nevoită să urmeze un regim strict pentru a sprijini refacerea organismului după intervenția chirurgicală.

„N-am putut să țin post de data aceasta pentru că m-am operat, anul trecut, a doua oară pe coloană. Am fost obligată să nu treacă zi fără să mănânc proteină animală ca să se refacă țesuturile, nervii etc. A fost o chestiune pur medicală, pentru că de altfel fac lucrul acesta”, a declarat artista.

Dieta, cheia recuperării

Dar recuperarea nu se oprește aici. După luni de pauză, solista a reluat antrenamentele la sală și are grijă de sistemul imunitar, însă subliniază că alimentația este, până la urmă, esențială. „Am început să merg din nou la sală. Nu mai urmez niciun tratament. Mai iau vitamina C, magneziu, dar suplimentele acestea le luăm cu toții. Dar, ca să putem să asimilăm aceste vitamine, e foarte important și ceea ce mâncăm”, a explicat Monica Anghel.

Și, ca să nu existe dubii, a oferit și un exemplu concret din meniul ei zilnic (un regim echilibrat, nu o înfometare).

„Azi de dimineață am mâncat un sandwich cu pâine integrală, cu omletă. La prânz am mâncat somon la cuptor cu spanac. Și mai văd ce mai ciugulesc în seara asta. Nu stau nemâncată, mănânc cât să mă satur.”

40 de ani de carieră, sărbătoriți pe scenă

Iar revenirea artistei a fost marcată de un eveniment de suflet. Pe 2 martie, Monica Anghel a sărbătorit 40 de ani de carieră printr-un concert emoționant la Sala Palatului, un moment care a demonstrat încă o dată forța sa artistică și legătura specială pe care o are cu publicul.

Fiul ei, Aviv, o prezență surpriză

Unul dintre cele mai speciale momente ale serii a fost, pe bune, apariția pe scenă a fiului său, Aviv. La 15 ani, acesta a urcat alături de mama sa, spre bucuria spectatorilor. Artista este extrem de mândră de el.

„Băiatul meu e un bărbat adevărat! Sunt bucuroasă pentru el, pentru că fiind un bărbat adevărat, va avea grijă de iubita lui, soția lui etc.”, a spus Monica Anghel.

Pentru cei care au ratat concertul aniversar, artista a făcut deja un anunț. „Dacă l-ați ratat, pe 5 aprilie, vă aștept cu mare drag la Ateneul Român la concertul lui Andrei Tudor în care am să fiu și invitată.”