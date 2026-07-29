Mineralele fac diferența între apa plată și cea minerală

Cantitatea de minerale dintr-un litru de apă influențează mai mult decât gustul. Vorbim de 300 mg la 1.500 mg. Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că apa plată și cea carbogazoasă hidratează la fel de bine. Însă compoziția lor le face utile pentru situații distincte, mai ales în sezonul cald.

Apa plată are, de obicei, un reziduu uscat în jurul a 300 mg/litru. Apa minerală carbogazoasă poate atinge 1.500 mg/litru. Această diferență are implicații practice. Persoanele cu probleme renale, predispoziție la calculi sau hipertensiune arterială ar trebui să aleagă apa plată, cu un conținut redus de minerale și sare.

Acest detaliu vă ajută să alegeți mai ușor la raft. Când nu aveți astfel de afecțiuni, vă puteți orienta după preferință. Totuși, când ele există, tipul de apă nu mai este doar o chestiune de gust.

„Apa plată sau carbogazoasă? Apa hidratează la fel, indiferent de marcă sau conținutul de gaz. Care este diferența între apa plată și cea carbogazoasă? Conținutul de dioxid de carbon, conținutul de bicarbonat, adică pH-ul, și conținutul de minerale. Cantitatea totală de minerale din apă se numește reziduu uscat și este de 300 mg pe litru în apa plată, respectiv 1.500 mg pe litru în apa cu bule.”, a explicat Mihaela Bilic.

Apa carbogazoasă nu îngrașă și poate stimula digestia

Ideea că apa carbogazoasă îngrașă este un mit. Medicul subliniază că nu are un asemenea efect. Chiar poate susține digestia. Potrivit Cancan, apa cu bule stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, putând ameliora greața, indigestia, constipația și arsurile de stomac.

„Contrar zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă. Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac.”, a spus Mihaela Bilic.

Vara aduce un criteriu suplimentar. Datorită conținutului său mai ridicat de minerale, apa carbogazoasă este potrivită în perioadele cu transpirație intensă, când organismul pierde mai multe săruri decât într-o zi obișnuită.

Există și un dezavantaj. Consumată în exces, apa carbogazoasă poate cauza balonare.

Alegeți sticla potrivită pornind de la sănătate, nu de la bule

Pentru persoanele cu probleme renale, predispoziție la pietre sau tensiune ridicată, reperul este apa plată. Aceasta trebuie să aibă reziduu uscat minim și puțină sare. Oamenii fără astfel de afecțiuni pot alege apa care le place. Mihaela Bilic spune că ambele hidratează la fel.

În zilele foarte calde sau când transpirați mult, apa minerală poate fi o opțiune utilă. Conținutul său de minerale ajută. Când balonarea vă deranjează, merită să observați cum o tolerați și în ce cantitate beți apă carbogazoasă.

„Ce înseamnă asta pentru sănătate? Dacă aveți probleme renale și predispoziție la calculi, alegeți apa plată cu reziduu uscat minim. Dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este mai bună, că e săracă în sare. În rest, fără patologii, alegeți apa care vă place. Important e să beți apă.”, a explicat Mihaela Bilic.

Afecțiunile pe care le aveți deja, felul în care vă simțiți după ce beți apă cu bule și nevoia de minerale din zilele caniculare sunt filtrele relevante. Pentru o recomandare adaptată situației dumneavoastră, în special în caz de boli renale, calculi sau hipertensiune, este indicat să cereți sfatul medicului.