Epuizarea profesională nu înseamnă întotdeauna burnout provocat de prea multă muncă.

O vacanță sau un program de lucru mai scurt s-ar putea să nu rezolve nimic dacă problema reală este alta. Un conflict de valori persistent poate deveni una dintre cauzele burnout-ului, dar nu se confundă complet cu el. Burnout-ul este senzația că nu mai aveți resurse. Conflictul de valori apare când simțiți că nu mai puteți face munca fără să vă trădați pe dumneavoastră.

Ce contează este să înțelegeți dacă sunteți obosită fiindcă trageți prea mult sau fiindcă vi se cere să susțineți lucruri în care nu credeți. Diferența nu este deloc mică. O diagnoză greșită vă poate împinge spre soluții care doar amână problema, în timp ce nealinierea cu valorile personale continuă să roadă stima de sine, performanța și, uneori, sănătatea.

Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International, a explicat pentru „Adevărul” unde se despart cele două stări:

„Există multă legătură între cele două, iar conflictul de valori și burnout-ul nu reprezintă două categorii complet separate, deoarece un conflict de valori persistent poate deveni una dintre cauzele burnout-ului. (…) În burnout, problema centrală poate fi definită prin sentimentul că nu mai am resurse să fac această muncă. În conflictul de valori, problema este definită diferit: nu mai pot să fac această muncă fără să mă trădez pe mine, principiile și valorile mele. Trebuie să fac prea multe compromisuri pentru această muncă.” -81% Lumea in flacari - Siri Hustvedt Cumpără acum

La birou, aceasta se manifestă concret: să susțineți decizii în care nu credeți, să puneți presiune pe echipă pentru obiective nerealiste, să participați la reorganizări pe care le considerați incorecte sau să acceptați hotărâri care favorizează relațiile personale în locul meritocrației. Potrivit Adevarul, tocmai astfel de situații stau frecvent în spatele epuizării pe care oamenii o pun rapid și, poate, prea simplu, sub eticheta de burnout.

Când un lider este pus să susțină obiective nerealiste

Madi Rădulescu a dat și un exemplu recognoscibil pentru cine lucrează în echipă sau coordonează oameni:

„Unui lider i se cere să susțină ceva în care nu crede. (…) Nu crede că obiectivul respectiv este realist, dar este pus în situația de a continua să pună presiune pe echipă. Asta generează un conflict intern de valori: ce pun pe primul loc, oamenii cu care lucrez și față de care sunt alături zi de zi sau obiectivele cuiva din ierarhie care este foarte ambițios și care își asumă lucruri nerealiste.”

Semnalele apar adesea în frazele pe care începeți să vi le repetați. „Nu mai pot” poate indica simplă epuizare. Dar când apare la pachet cu „nu mai cred în ceea ce fac”, „nu cred că este corect ceea ce mi se cere” sau „nu pot fi eu însumi aici”, discuția se schimbă.

Pe termen lung, conflictul interior ar putea duce la scăderea stimei de sine, tulburări de somn, anxietate și consum mai mare de alcool, tutun sau cafea. Nu este doar o perioadă aglomerată, ci un tip de uzură care se mută și în afara programului.

Două studii publicate în 2026 susțin această nuanță. O analiză din revista „Frontiers in Health Services”, care a revizuit 43 de studii, arată că epuizarea profesională este determinată și de factori organizaționali precum conflictele de valori, deteriorarea relațiilor, lipsa autonomiei și presiunea de a acționa împotriva convingerilor profesionale. Un studiu din „Journal of Healthcare Leadership”, realizat pe 71 de angajați din sistemul de sănătate britanic, subliniază că merită să diferențiați conflictul de valori de alte forme de afectare psihologică pentru a putea interveni înainte să se agraveze.

Cum verificați dacă problema este volumul de muncă sau ruptura de valori

Primul pas util este să observați ce vă apasă la final de zi. Lipsa de energie, simplu spus, duce mai degrabă spre burnout. Senzația că faceți prea multe compromisuri, că susțineți ceva greșit sau că nu mai puteți fi dumneavoastră înșivă în mediul acela duce spre conflict de valori.

Apoi, priviți formulările care revin. Dacă vă auziți des spunând că nu mai credeți în ceea ce faceți sau că nu este corect ce vi se cere, semnalul devine mai clar. Madi Rădulescu a rezumat direct această diferență:

„Dacă te auzi foarte des spunând «nu mai pot», «nu mai cred în ceea ce fac», «nu cred că este corect ceea ce mi se cere» sau «nu pot fi eu însumi aici», toate acestea indică un conflict interior între ceea ce crezi tu că este corect și ceea ce îți cere mediul în care lucrezi pe termen lung.”

Un alt aspect de reținut înainte de o demisie grăbită: nu orice nemulțumire la job înseamnă automat conflict de valori. Uneori problema poate fi mediul de lucru. Alteori, relația cu managerul.

Madi Rădulescu recomandă un pas intermediar, simplu și sănătos înainte să închideți ușa:

„O bună practică înainte de a lua decizia de a pleca dintr-o companie este să înțelegi dacă problema este mediul de lucru, relația cu managerul sau într-adevăr un conflict de valori. E bine să vorbești cu cineva în care ai încredere, cu un coleg, cu cineva de la resurse umane sau să apelezi la un coach.”

Dacă nu puteți pleca imediat, clarificați sursa exactă a rupturii și discutați cu cineva în care aveți încredere. Un coleg, cineva de la resurse umane sau un coach pot fi repere concrete. Această acțiune nu rezolvă automat situația, dar vă ajută să nu luați o decizie importantă dintr-o oboseală pe care nu ați numit-o încă corect.

Studiul din „Journal of Healthcare Leadership” a fost realizat pe 71 de angajați din sistemul de sănătate britanic.