Pe plajă, situația este adesea aceeași: pielea lucește frumos, produsul pare ușor, iar senzația este că sunteți deja protejată. Această senzație poate fi înșelătoare. Uleiurile de plajă cu SPF pot fi la fel de eficiente ca loțiunile obișnuite, însă doar dacă au minimum SPF 30, mențiunea „spectru larg” și sunt aplicate corect, nu într-un strat subțire care doar arată bine.

Pentru dumneavoastră, schimbarea importantă este la etichetă și la cantitate. Dermatologul Annette Czernik explică limpede că formulele cu SPF 4 sau SPF 15 nu sunt considerate adecvate, iar un ulei de protecție solară funcționează doar dacă oferă protecție UVA și UVB, adică are trecut „spectru larg”. Un produs care strălucește pe piele, dar rămâne sub pragul de SPF 30, este mult sub nivelul recomandat de specialiști.

Acest aspect contează mai ales pentru că uleiurile au revenit în atenție într-un moment în care multe dintre noi ne dorim și protecție, și acel aspect luminos al pielii. Popularitatea lor vine tocmai din acest amestec de produs solar și cosmetic de corp. Problema apare când luciul este confundat cu protecția.

Annette Czernik, medic dermatolog atestat, rezumă simplu criteriul cu adevărat relevant.

„Cel mai bun produs de protecție solară este cel pe care îl vei folosi în mod constant și îl vei reaplica la nevoie.” Pachet Spray fata si corp cu protectie solara SPF50 150ml + Gel After Sun 50ml Yoghurt Sun, Kor Cumpără acum

Însă consecvența nu ajută dacă aplicarea este prea redusă. Produsul trebuie întins generos și uniform pe toată pielea expusă, cu 15 minute înainte de expunerea la soare. La variantele spray, uleiul trebuie și masat în piele, pentru a asigura o acoperire reală. Iar reaplicarea este necesară mai des de o dată la două ore, mai ales după înot sau transpirație.

Aspectul care face produsul tentant poate, așadar, să vă înșele. Potrivit experților, uleiurile cu SPF pot crea un fals sentiment de siguranță și îi pot determina pe oameni să stea mai mult la soare, tocmai pentru că simt că au făcut alegerea corectă.

Sanam Hafeez, neuropsiholog, explică mecanismul din spate: dacă unei persoane îi place să stea la soare, folosirea unui ulei de protecție solară poate face mai ușoară justificarea timpului petrecut afară, pentru că apare impresia că protecția rezolvă tot. Allure

„Odată ce oamenii se simt protejați, adesea nu se mai gândesc la necesitatea de a reaplica, de a purta o pălărie sau de a lua pauze la umbră. Acest lucru nu înseamnă că uleiurile de protecție solară sunt nesigure, dar pot influența comportamentul în moduri subtile, datorită modului în care creierul nostru percepe confortul și protecția.”

De ce un ulei cu SPF poate funcționa, totuși, la fel ca o loțiune

Din punct de vedere chimic, diferența nu este că unul protejează și celălalt nu. Kelly Dobos, chimist cosmetic, explică faptul că uleiurile SPF sunt formule anhidre, adică fără apă, în care filtrele UV sunt purtate de uleiuri sau emolienți.

„Uleiurile de protecție solară sunt doar produse de protecție solară în care filtrele UV sunt livrate într-un vehicul uleios sau, mai frecvent, bogat în emolienți, în loc de emulsia pe bază de apă sau cremă.”

În SUA, aceste uleiuri sunt clasificate de FDA drept medicamente și trec prin aceleași teste riguroase de eficacitate ca loțiunile și cremele. Asta înseamnă că problema nu este automat textura de ulei, ci alegerea unei formule care bifează criteriile corecte și felul în care o folosiți pe piele.

Mai este un detaliu util dacă obișnuiți să combinați produse. Dacă aplicați un ulei cu SPF peste un produs de bronzare fără SPF, protecția solară vine din stratul cu SPF, care preia radiațiile UV. Produsul de dedesubt nu mai poate „accelera bronzul” în sensul promis de marketing, pentru că filtrul de deasupra neutralizează acel efect.

Ce să nu confundați cu un produs solar adevărat

Aici este bine să fiți mai atentă, pentru că eticheta „natural” poate suna liniștitor, dar nu ține loc de protecție. Uleiurile vegetale promovate ca alternative de protecție solară, cum sunt cele de cocos, de semințe de morcov sau de semințe de zmeură, nu oferă protecție adecvată. Studiile arată un SPF real între 1 și 3, adică de 10 până la 30 de ori sub nivelul minim de SPF 30 recomandat de specialiști.

În practică, asta înseamnă că un ulei vegetal folosit singur nu înlocuiește un produs cu SPF testat, chiar dacă lasă pielea moale și lucioasă. Pentru piele, diferența se vede în arsuri, în îmbătrânirea prematură și într-un risc mai mare de cancer de piele, tocmai în timp ce aveți impresia că vă protejați.

„În cele din urmă, dacă un produs de protecție solară nu se simte bine pe piele, este mult mai puțin probabil ca oamenii să îl folosească în mod constant, iar consecvența este ceea ce face protecția solară eficientă.”

Acest citat de la Tiffany Mizell, șefa departamentului de educație globală la Supergoop, explică de ce uleiurile cu SPF pot fi o variantă bună pentru unele persoane, atât timp cât sunt tratate ca protecție solară, nu ca o scurtătură pentru a sta mai mult la soare.

Așadar, de fiecare dată când alegeți un astfel de produs, filtrul este simplu: minimum SPF 30, „spectru larg”, aplicare cu 15 minute înainte de expunere și reaplicare mai des de două ore dacă intrați în apă sau transpirați. Dacă aveți dubii legate de ce se potrivește pielii dumneavoastră, mai ales când vreți să folosiți produsul constant, reperul sigur rămâne sfatul unui medic dermatolog.