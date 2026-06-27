Un studiu, considerat cea mai amplă analiză realizată până acum asupra cercetărilor globale despre ecrane și copiii foarte mici, transmite un mesaj dificil de ignorat: folosirea intenționată și regulată a ecranelor înainte de vârsta de 2 ani poate avea efecte negative de durată asupra dezvoltării, somnului și calității vieții.

Dincolo de anunțul cercetării, un aspect esențial este clar: specialiștii afirmă că pentru copiii sub 2 ani nu ar trebui introdusă o rutină a expunerii la ecrane. Ghidurile actuale pentru copiii sub 5 ani recomandă evitarea ecranelor sub 2 ani, dar acceptă activități comune care încurajează legătura și conversația. Noua analiză accentuează riscurile și lipsa unor beneficii semnificative.

Aceasta nu înseamnă că o familie care a arătat ocazional un desen pe telefon a greșit iremediabil. Mai degrabă, este important să fie reevaluat obiceiul de a folosi ecranul ca metodă repetată pentru liniștire, ocupare sau adormire. Miza nu este abstractă. Studiul menționează mai puține ocazii de conectare cu părinții și îngrijitorii, mai puțin joc fizic cu alți copii, dezvoltare lingvistică limitată, suprastimulare, dificultăți de somn, implicații pentru sănătatea ochilor și risc de obezitate infantilă.

Interacțiunea directă înlocuiește ecranul la bebeluși

O observație sensibilă din cercetare subliniază că bebelușii pot ajunge să caute dispozitivul digital pentru confort și alinare, în loc să se îndrepte spre un părinte. În viața de zi cu zi, acest lucru înseamnă că nu doar timpul petrecut în fața unui ecran contează, ci și momentele pierdute din interacțiuni reale, din vorbit, din joacă și din liniștirea oferită de un om, nu de un dispozitiv.

Dacă vă întrebați ce poate înlocui practic ecranul, studiul oferă deja direcția prin aspectele menționate ca fiind pierdute: relația, conversația, jocul fizic. Altfel spus, timpul fără ecran merită completat cu interacțiune directă și activități comune care încurajează legătura. Aici se încadrează acele momente simple, cunoscute: vorbitul cu bebelușul, joaca față în față, prezența calmă a părintelui sau a îngrijitorului, apelurile video cu rudele ori formele de învățare asistată menționate ca excepții acceptabile.

„Pentru copiii sub doi ani, recomandarea de a evita timpul petrecut în fața ecranelor este clară, dar recunoaște realitățile lumii noastre de astăzi și că o anumită utilizare partajată a ecranelor într-un număr limitat de circumstanțe, cum ar fi apelurile video cu rudele sau învățarea asistată, este perfect normală.”

Mesajul îi aparține lui Rachel de Souza (Comisarul pentru copii al Angliei) și reprezintă una dintre cele mai utile nuanțe din întreaga discuție: nu perfecțiunea este ținta, ci folosirea conștientă.

Expunerea deliberată la ecrane crește riscul fără beneficii

Analiza arată că expunerea pasivă la ecrane este greu de evitat social. Telefonul sună, televizorul merge, un adult lucrează de pe tabletă. Autorii spun clar că, dacă această expunere oricum există, adăugarea utilizării deliberate crește riscul fără beneficii importante pentru copilul sub 2 ani.

Potrivit Theguardian, cercetătorii nu au stabilit legături cauzale cu afecțiuni specifice de dezvoltare, dar cer urgent o evaluare a riscului pe care smartphone-urile, tabletele și alte dispozitive digitale îl pot avea pentru sugari. Revizuirea a fost realizată de cercetători de la universitățile Leeds, Leeds Trinity, Loughborough și Aston, reuniți sub numele Action on Digital Device Immersive Conditions Team.

Practic, dacă doriți să reduceți expunerea pasivă în casă, ideea centrală din studiu este să nu mai transformați ecranul într-un instrument intenționat și repetat pentru bebeluș. Chiar și fără reguli complicate, aceasta poate însemna mai puțin telefon folosit pentru calmare și mai multă atenție la momentele în care copilul are nevoie de conectare, nu de stimulare suplimentară.

Părinții au nevoie de ghidaj clar, nu de judecată

Studiul atinge un subiect sensibil și actual: mulți părinți sunt lăsați să navigheze singuri printre recomandări vagi, marketing agresiv și sentimentul apăsător că orice alegere poate fi greșită. Cercetătorii spun direct că modul în care adulții își folosesc propriile ecrane modelează relația copiilor cu acestea.

„Părinții, lipsiți de îndrumare cu privire la propria utilizare a ecranelor, îi învață, fără să vrea, pe copii și bebeluși să-și dezvolte obiceiuri și relații nesănătoase cu dispozitivele cu ecran.”

Avertismentul vine de la Rafe Clayton (lector superior în media și comunicare la Universitatea din Leeds), coautor al cercetării. Carmen Clayton (profesor de dinamică familială și culturală la Universitatea Leeds Trinity), de asemenea coautoare, adaugă că statul ar trebui să găsească modalități mai bune de a discuta cu familiile despre utilizarea problematică a ecranelor, fără să alimenteze frica de a fi judecate.

Acest lucru vă poate ajuta și în discuțiile cu alți îngrijitori, cum ar fi bunicii sau bona: conversația nu trebuie purtată din zona de vină, ci din cea de dezvoltare. Nu „nu îl mai lăsa la telefon”, ci „încercăm să păstrăm mai mult timp pentru legătură, joc și somn liniștit”. Tonul face diferența. Pentru a echilibra viața de zi cu zi, a integra un ritm mai lent și a pune accent pe relații, poți citi mai multe despre ce înseamnă slow living și cum să îl integrezi în ritmul tău.

Presiune asupra guvernelor și companiilor tech

Accentul politic din ultimii ani a fost pe adolescenți și pe planurile de a interzice accesul celor sub 16 ani la rețelele sociale. Pentru bebeluși, cercetătorii spun că s-a creat un fel de unghi mort. Acum solicită o evaluare a riscului timpului petrecut în fața ecranelor de către bebeluși, astfel încât serviciile să poată oferi sprijin țintit acolo unde există vulnerabilități de dezvoltare.

„Această analiză de referință este un semnal de alarmă. Dovezile sugerează din ce în ce mai mult că ecranele oferă beneficii limitate pentru bebeluși și pot prezenta riscuri semnificative în timpul primelor 1.001 de zile, cea mai importantă perioadă a dezvoltării umane. Responsabilitatea nu poate cădea doar pe umerii lor.”

Declarația îi aparține Andreei Leadsom (fost ministru conservator și fondatoare a 1,001 Critical Days Foundation), care cere și acces pentru fiecare familie la un centru familial „Cel mai bun Start”, cu sfaturi de încredere și ajutor practic în primii ani ai copilului. Ea mai spune că părinților nu ar trebui să le fie servit conținut etichetat sau promovat drept potrivit pentru bebeluși, când dovezile merg în direcția opusă.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Educație spune că instituția este „mândră” de ghidul actual pentru părinții copiilor sub 5 ani, pe care îl descrie drept primul de acest fel și drept un sprijin clar și de încredere pentru familii. Ghidul aflat acum în vigoare recomandă evitarea timpului petrecut în fața ecranelor sub vârsta de 2 ani, cu excepția activităților comune care încurajează legătura, interacțiunea și conversația. În acest context, înțelegerea cum stilul de viață influențează sănătatea este crucială, mai ales că cancerele de sân și colon cresc alarmant sub 50 de ani.