Tot mai multe tipuri de cancer apar la adulți sub 50 de ani în SUA, iar cele care au urcat cel mai mult sunt cancerul colorectal și cel mamar. Pentru femeile între 25 și 50 de ani, partea care schimbă ceva concret nu este panica, ci vigilența: simptomele care persistă și istoricul familial pot coborî vârsta la care medicul recomandă investigații.

Peste o duzină de tipuri de cancer sunt în creștere la adulții sub 50 de ani, iar dintre cancerele cu debut precoce, formele colorectale și mamare au înregistrat cea mai mare creștere. Un reper care spune cât de mult s-a schimbat tabloul: cancerul colorectal este acum cel mai mortal cancer pentru americanii cu vârste între 18 și 49 de ani. Iar ghidurile de screening au început deja să se miște în aceeași direcție, semn că medicina încearcă să recupereze terenul pierdut.

Vârsta de screening scade: mamografii de la 40, colonoscopii de la 45

Dacă ai asociat până acum mamografia sau colonoscopia doar cu vârste mai mari, merită actualizat acest reflex. U.S. Preventive Services Task Force a coborât recent vârsta recomandată pentru începerea mamografiilor de la 50 la 40 de ani. La fel, în 2021, aceeași organizație a redus vârsta recomandată pentru prima colonoscopie la 45 de ani pentru persoanele cu risc mediu.

Numai că vârsta standard nu este singurul criteriu. Medicii pot recomanda screening-uri chiar din jurul vârstei de 20 de ani, în funcție de riscurile personale, iar istoricul familial de cancer cântărește mult. Asta înseamnă că două femei de 32 de ani pot primi recomandări complet diferite, chiar dacă se simt la fel de bine.

Pasul util, săptămâna asta, este simplu: notează ce tipuri de cancer au existat în familie și la ce vârstă au apărut. Nu doar la părinți. Ci și la bunici, frați, surori, mătuși, unchi. E genul de informație pe care o cauți în grabă înainte de consult și pe care, sincer, multe dintre noi nu o avem pusă cap la cap.

5 semne de boală care cer o vizită urgentă la medic

Dr. Veda Giri, oncolog și director al Programului de Cancer cu Debut Precoce la Yale Cancer Center, a explicat foarte direct ce simptome merită urmărite și spuse medicului.

„De exemplu, un nodul la sân, dureri abdominale, modificări ale tranzitului intestinal care nu dispar. Cu siguranță sânge în scaun. Uneori, chiar și simptome precum oboseala neobișnuită care nu pare să dispară.”

Partea importantă aici este formularea „care nu dispar”. Nu orice balonare înseamnă ceva grav și nu orice zi proastă cu oboseală ascunde o boală. Dar dacă un simptom rămâne, revine sau se accentuează, el iese din zona de „poate trece de la sine”. Și exact acolo are sens programarea la medic, nu după încă două luni de așteptare.

Conform Medicalxpress, medicii leagă această creștere de mai mulți factori: obezitatea, consumul excesiv de alcool, factori de mediu precum microplasticele și perturbările sănătății intestinale. Dintre ei, obezitatea iese în față și prin amploare: este un factor de risc major pentru cel puțin 13 tipuri de cancer, iar o analiză amplă a extins lista cancerelor asociate cu un indice de masă corporală mai mare la 19. Cu alte cuvinte, discuția despre greutate nu ține doar de estetică sau haine care nu mai vin bine.

Testele făcute acasă pot duce la liniște falsă sau alarmă inutilă

Când auzi că apar mai multe cancere la vârste mai mici, tentația este să cauți imediat teste făcute acasă sau analize „ca să stai liniștită”. Dar liniștea falsă poate costa.

Dr. Veda Giri a avertizat că nu orice test cumpărat sau făcut fără recomandare medicală ajută cu adevărat.

„Unele dintre aceste teste ar putea duce la un fals sentiment de reasigurare sau la o falsă anxietate și alarmă.”

Asta se traduce foarte simplu în viața de zi cu zi: poți ieși dintr-un test convinsă că ești bine, deși simptomul tău are nevoie de investigații serioase. Sau, invers, te poți speria inutil și ajungi să plătești consultații și analize care nu răspund de fapt întrebării corecte. Mai util este să mergi cu simptomele și istoricul familial la un medic care poate decide ce are sens pentru tine.

Dar și felul în care mergi la consult contează. Intră cu o listă scurtă: de când a apărut simptomul, cât de des apare, dacă s-a schimbat ceva, ce cazuri de cancer există în familie. Pare banal, însă discuția devine mult mai clară când ai aceste detalii în față.

De ce femeile ar trebui să fie și mai atente la personalizarea riscului

Creșterea cancerului mamar a dus deja la schimbarea recomandării pentru mamografii, de la 50 la 40 de ani. Dar riscul nu arată identic pentru toate femeile. Datele publicate până acum arată că istoricul reproductiv și durata utilizării terapiei de substituție hormonală ar trebui luate în calcul de medici când evaluează riscul individual de cancer tiroidian.

Aici apare partea de empowerment real, nu cea de slogan. Nu înseamnă să te autodiagnostichezi. Înseamnă să nu mergi la consult ca la o formalitate. Spui ce observi, întrebi ce screening are sens pentru vârsta și istoricul tău, ceri explicații când o recomandare ți se pare prea generică.

Dr. Veda Giri a rezumat foarte bine lucrul care face diferența între amânare și depistare la timp.

„Este incredibil de important să aduceți simptomele în atenția medicului dumneavoastră.”

Faptul concret de ținut minte este acesta: pentru persoanele cu risc mediu, recomandarea pentru prima colonoscopie este acum la 45 de ani, iar pentru mamografii, la 40 de ani. Dacă există simptome persistente sau istoric familial de cancer, discuția cu medicul poate începe mult mai devreme, chiar din jurul vârstei de 20 de ani.