Până acum, multe femei asociau imediat un gol de memorie cu îmbătrânirea sau cu o boală serioasă. Acum se desprinde mai clar că episoadele de tipul „am intrat în cameră și am uitat de ce” au adesea o explicație mai simplă: stres, oboseală, lipsă de somn sau multitasking, nu neapărat un proces degenerativ.

Consecința imediată este una importantă: nu orice lapsus trebuie tratat ca un semnal de panică. Un adult are nevoie de cel puțin șapte ore de somn pe noapte ca informațiile să fie consolidate optim de creier. Specialiștii citați într-un material din The Washington Post leagă multe dintre aceste „uitări” de factori reversibili, cum ar fi atenția divizată și epuizarea.

Acest lucru schimbă modul în care merită privite momentele mici, dar enervante, dintr-o zi aglomerată. Dacă săriți dintr-un task în altul, răspundeți la un mesaj în timp ce căutați ceva prin casă sau lucrați obosită, problema s-ar putea să nu fie că informația s-a pierdut, ci că nici măcar nu a fost fixată bine de la început. Cercetările de la Stanford arată o legătură între întreruperile atenției și performanțe mai slabe ale memoriei.

Mintea nu „vă lasă” neapărat, ci poate fi suprasolicitată. Iar acest lucru contează mult, mai ales într-o perioadă în care orice discuție despre memorie duce rapid cu gândul la Alzheimer și alte forme de declin cognitiv.

Uitarea ocazională este normală, nu un semnal de alarmă

Potrivit Institutului Național pentru Îmbătrânire din Statele Unite, uitarea ocazională face parte normal din procesul de îmbătrânire. Asta nu înseamnă că orice vârstă aduce cu sine probleme serioase de memorie, ci că mici scăpări pot apărea fără să anunțe automat o boală.

În schimb, pragul la care lucrurile merită verificate este altul și este mult mai concret. Potrivit Playtech, o evaluare medicală este recomandată atunci când dificultățile de memorie devin frecvente și încep să afecteze activitățile zilnice, deoarece în spate pot exista și cauze tratabile, precum depresia, anumite medicamente sau tulburările de somn.

Aici este diferența care vă ajută, de fapt, să nu vă autodiagnosticați greșit. Un lapsus ocazional se încadrează în zona considerată normală; un tipar repetat, care vă încurcă programul, munca sau lucrurile simple din casă, merită verificat la medic. Nu pentru a presupune ce este mai rău, ci tocmai pentru că unele cauze pot fi corectate.

Ce puteți urmări în viața de zi cu zi

Dacă aveți perioade în care uitați mai des, are sens să vă uitați întâi la factorii cei mai banali și mai frecvenți: cât dormiți, cât de fragmentată vă este atenția și cât stres acumulați de la o zi la alta. Acești factori apar ca explicații comune și reversibile.

Pentru susținerea sănătății creierului, recomandările rămân foarte practice: mișcare regulată, menținerea legăturilor sociale, controlarea problemelor de sănătate și activități care pun mintea la lucru. Aici intră jocurile de cuvinte, cărțile și puzzle-urile.

Un adult are nevoie de cel puțin șapte ore de somn pe noapte.