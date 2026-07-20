Până acum, cardiomiopatia takotsubo era legată mai ales de șoc, pierdere sau stres puternic. Cazul unei femei de 65 de ani arată însă că și o bucurie foarte intensă, cum a fost nunta propriei fiice, poate declanșa „sindromul inimii fericite”, o afecțiune rară care imită un infarct și are nevoie de evaluare medicală.

După nunta fiicei sale, femeia a ajuns la urgențe cu dureri în piept și dificultăți de respirație, simptome ce au continuat trei zile. Medicii au suspectat inițial un infarct, pentru că fluxul de sânge către inimă era redus, dar analizele nu au arătat prezența vreunui cheag de sânge.

Ventriculul stâng al pacientei prezenta o umflătură neobișnuită care slăbea inima, un semn specific pentru cardiomiopatia takotsubo (TTS).

Afecțiunea este reversibilă, dar poate pune viața în pericol dacă nu este tratată corect. De aceea, durerile în piept și lipsa de aer apărute după un eveniment foarte încărcat emoțional, chiar unul fericit, nu trebuie puse doar pe seama oboselii de după petrecere.

Sindromul este rar, dar necesită atenție medicală

Aproximativ 1-3% dintre pacienții suspectați de infarct la care nu se găsesc cheaguri de sânge au, de fapt, TTS. Doar 4% dintre cazuri sunt declanșate de emoții pozitive, restul apărând pe fondul emoțiilor negative (cunoscut mai des ca „sindromul inimii frânte”).

Simptomele sindromului inimii fericite sunt, de obicei, mai puțin severe decât cele din sindromul inimii frânte, iar riscul este să fie ignorate inclusiv de medici, cum relatează Descopera.

John Madias, cardiolog la Mount Sinai din New York, atrage atenția că medicii trebuie să acorde o importanță mai mare acestui sindrom pentru o diagnosticare atentă.

Originea numelui și evoluția cazului studiat

Sindromul a fost documentat pentru prima dată în 1983, la Hiroshima, Japonia. Numele vine de la capcanele japoneze pentru caracatițe, deoarece forma ventriculului afectat amintește de acest tip de vas.

În cazul pacientei de 65 de ani, evoluția a fost bună: și-a revenit complet și duce în prezent o viață sănătoasă. Oricât de fericit ar fi un eveniment major, dacă observați simptome fizice inexplicabile care persistă, cel mai sigur este să cereți calm sfatul unui medic specialist.