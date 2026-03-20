Meghan Markle a avut o apariție remarcabilă la cea de-a 34-a ediție a galei Champions for Children, organizată de The Alliance for Children’s Rights. Evenimentul a avut loc joi seara în Beverly Hills, iar Ducesa de Sussex a ales o ținută care îi definește perfect stilul actual, cel de „quiet luxury”.

O ținută studiată în detaliu

Eleganța discretă a fost cuvântul de ordine pentru Meghan. Aceasta a purtat o rochie de seară fără bretele, modelul Shelly, realizată din cady de mătase de un albastru marin intens, o creație a designerului american Ralph Lauren. Croiala mulată a rochiei a fost completată de o fustă lungă, până la podea, care lăsa să se întrevadă discret sandalele negre cu barete, semnate Stuart Weitzman.

Accesoriile care au făcut diferența

Dar, hai să fim serioși, detaliile sunt cele care contează cu adevărat. Ducesa a optat pentru piese din aur care să-i accentueze look-ul modern. A purtat cercei vintage cu nasturi de la Chanel și o brățară Cartier Love din aur galben.

Piesa de rezistență a fost însă ceasul de aur tank Française – un obiect cu o valoare sentimentală uriașă, care i-a aparținut regretatei sale soacre, Prințesa Diana.

O relație veche cu Ralph Lauren

Alegerea brandului Ralph Lauren nu este deloc o surpriză. De când ea și Prințul Harry (cu care este căsătorită de aproape opt ani) s-au retras din rolurile de membri seniori ai familiei regale britanice în 2020, stilul ei a gravitat constant spre acest tip de estetică. Iar creațiile designerului american au devenit un element de bază în garderoba sa. Să ne amintim: în urmă cu aproximativ un an, la summitul Time 100 de la New York, Markle a purtat un costum Ralph Lauren compus din sacoul Russell din twill de mătase și in, asortat cu pantaloni extra-largi. Apoi, în octombrie 2023, a revenit la designurile Ralph Lauren la festivalul Project Healthy Minds World Mental Health Day, tot în New York.

Stilul „quiet luxury” post-familia regală

V-ați întrebat vreodată cum s-a schimbat stilul ei după plecarea din Marea Britanie? Tendința „quiet luxury” este una pe care Markle a îmbrățișat-o cu aplomb în ultimii ani. stilul ei a devenit mai relaxat, inspirat de viața din California. Pe lângă Ralph Lauren, garderoba ei include și alte mărci americane, precum Heidi Merrick, Reformation și Bleusalt.

La evenimentul din Beverly Hills, Meghan a fost însoțită de prieteni apropiați, printre care și Kelly McKee Zajfen, co-fondatoarea As Ever, arătând încă o dată că preferă evenimentele cu o miză caritabilă clară.