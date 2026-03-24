Ștefan Baiaram, talentatul jucător de 23 de ani al Universității Craiova, a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita în căsătorie. Totul s-a petrecut într-un cadru de vis la Miami. Dar cine este, de fapt, Cristina Răduț, tânăra care i-a spus „Da” și care are o poveste de viață ce îmbină forța din ring cu disciplina de la facultate?

„Prințesa Războinică” din ringul de kickboxing

La prima vedere, ai putea crede că este doar o altă influenceriță. Numai că lucrurile stau complet diferit. Cristina Răduț este sportivă de performanță în kickboxing, un domeniu în care a intrat de la o vârstă fragedă. A renunțat la balet la doar 12 ani pentru a se dedica sporturilor de contact, o decizie care i-a conturat cariera.

„Îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenția în jurul meu. Pasiunea a venit pe parcurs, când mi-am dat seama că sportul acesta mă completează perfect”, a declarat Cristina pentru Wowbiz. Și nu sunt doar vorbe goale. Concurând în promoții de top precum Dynamite Fighting Show și Colosseum Tournament, și-a câștigat pe merit supranumele de „Prințesa Războinică”. La 165 cm și 55 kg, este considerată una dintre cele mai bune luptătoare din România la categoria ei.

Incidentul care a scos lupta în afara ringului

Tehnicile învățate în sala de antrenament nu au rămas, însă, doar pentru competiții. Cristina a povestit un episod în care a fost nevoită să intervină pentru a-și apăra o prietenă, demonstrând că abilitățile ei sunt cât se poate de reale. V-ați gândit vreodată cum reacționează o luptătoare profesionistă într-o situație tensionată pe stradă?

„Am fost nevoită să mă bat și în afara ringului, dar cu băieți. Un bărbat mi-a abordat prietena într-un mod foarte neplăcut și a trebuit să intervin cu câteva mișcări. A fost nevoie de puțină autoapărare”, a povestit sportiva.

Pe bune, o situație deloc plăcută.

O iubire începută în adolescență

Povestea de dragoste dintre Cristina și Ștefan Baiaram a început în 2021. De aproape cinci ani, cei doi au construit o relație solidă, departe de ochii curioșilor. Recent, fotbalistul a decis că este momentul să oficializeze legătura, iar cererea în căsătorie a fost una plină de emoție.

Iar Ștefan a transmis un mesaj public plin de iubire. „Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris fotbalistul pe rețelele de socializare. Răspunsul Cristinei a venit la scurt timp, rememorând începuturile relației lor: „Totul a început acum aproape 5 ani, eram doar doi copii ce au început să descopere ce este iubirea. Ești sufletul din mine, te iubesc necondiționat!”

De la mănușile de box la codul penal

Dincolo de cariera sportivă în plină ascensiune, Cristina Răduț demonstrează o ambiție de fier și în plan academic. Tânăra este absolventă de Drept, o performanță care arată că disciplina (dobândită, probabil, în anii de antrenamente) o definește în toate aspectele vieții. Logodna cu Ștefan Baiaram deschide un nou capitol pentru cei doi, care se pregătesc deja de nuntă, eveniment ce ar putea avea loc chiar în cursul acestui an.