Megan Fox intră într-un rol complet nou, de data aceasta cu o programă școlară inclusă. Actrița a încheiat un parteneriat cu brandul de îngrijire corporală Dr. Squatch, unde o interpretează pe Profesoara Fox, șefa Fundației pentru Excelență în Miros. Misiunea ei? Un curs intensiv în șase părți, menit să salveze publicul de niște alegeri sub-axilare, să le spunem… discutabile.

O profesoară… altfel

Programa digitală, care va fi disponibilă pe canalele de social media ale brandului, o prezintă pe Profesoara Fox abordând subiecte esențiale. V-ați fi gândit vreodată că Megan Fox o să vă învețe despre petele de deodorant? Cursul include teme precum „Bărbăția 101” (o analiză a motivelor pentru care bărbații adevărați acordă atenție la ce aplică la subraț), „Nu am chef” (o scufundare în motivele pentru care mirosurile neplăcute strică totul) și „Testul alunecării”, pentru că nimeni nu a cerut pete de deodorant pe haine.

Ce spune actrița despre produsele de pe piață

Iar Megan Fox nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume, criticând direct oferta actuală de pe rafturi. Actrița consideră că multe produse sunt pur și simplu ineficiente și, mai rău, pline de chimicale.

„Există o mulțime de stick-uri mirositoare și cu performanțe slabe pe piață, iar ce se află în ele este și mai rău: ingrediente sintetice care nu au ce căuta pe un corp uman”, declară Fox. „Vestea bună este că deodorantul Dr. Squatch este fabricat cu peste 98% ingrediente naturale și construit în jurul unor arome cu care te poți lăuda, așa că poți în sfârșit să lași stick-ul să vorbească pentru tine – puncte bonus dacă este noul deodorant Coastal Mist Invisible Glide. Ei și-au făcut treaba, acum tot ce trebuie să faci este să vii la curs.”

De ce era nevoie de o schimbare

Viziunea este împărtășită și de reprezentanții companiei. John Ludeke, Chief Brand Officer la Dr. Squatch, explică de ce piața de profil avea nevoie de o asemenea intervenție și, mai ales, de o figură ca Megan Fox pentru a transmite mesajul.

„Raftul de deodorante pentru bărbați a mers pe pilot automat de zeci de ani, iar băieții au plătit prețul cu ingrediente nenaturale, sintetice și arome ce amintesc de un vestiar de gimnaziu din 2004”, spune Ludeke. „Dr. Squatch a fost creat pentru a umple acest gol de pe piață cu ingrediente naturale și formule și formate care chiar funcționează, și cine ar fi mai potrivit să-i facă pe bărbați să asculte decât Megan Fox?”

O perspectivă directă.

Două formate noi, zero urme albe

Pentru a susține această campanie inedită, Dr. Squatch lansează și două noi formate de deodorant: Invisible Glide și un Deodorant Spray. Primul, e drept că sună promițător. Invisible Glide este fără aluminiu și se aplică transparent (adio, urme albe pe tricourile negre). În schimb, Deodorantul Spray promite protecție împotriva mirosurilor neplăcute timp de până la 72 de ore. Cum vine asta? Printr-o formulă fără butan, cu un pulverizator la 360 de grade care asigură o ceață fină ce se usucă aproape instantaneu.

Deodorantele Dr. Squatch sunt disponibile în Marea Britanie la Boots și pe Amazon, iar în Statele Unite la Target și CVS.