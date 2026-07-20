Te-ai obișnuit probabil să pui balonarea de vară pe seama unei mese mai grele și să aștepți să treacă de la sine. De data asta, discuția se mută spre două remedii naturale pe care nutriționistul Matthias Vidal le recomandă tocmai pentru momentele în care grătarele, dulciurile și schimbările din alimentație încetinesc digestia și adună gaze.

48 de ore este intervalul în care pot apărea primele efecte, mai ales când disconfortul vine din tranzit lent sau acumulare de gaze. Asta nu înseamnă o soluție magică, pentru că rezultatul depinde și de ce mănânci, câtă apă bei și de cauza concretă a balonării.

Feniculul este primul ingredient la care merită să te uiți

Matthias Vidal indică semințele de fenicul ca principal remediu natural împotriva balonării. Miza e simplă: compusul lor activ, anetolul, relaxează musculatura tractului digestiv, iar asta poate reduce crampele și senzația aceea de presiune abdominală care apare după mese bogate.

Forma recomandată este infuzia. Semințele trebuie zdrobite înainte, pentru a elibera uleiurile esențiale, iar ceaiul poate fi băut și rece, ceea ce îl face mai ușor de inclus vara, când băuturile fierbinți nu sunt chiar prima alegere.

Nu apare o cantitate exactă de semințe pentru o cană, dar modul de preparare contează clar: dacă le folosești întregi, fără să le zdrobești, pierzi tocmai partea activă pe care se bazează efectul.

Psyllium ajută mai ales când problema este tranzitul

Al doilea remediu recomandat este psyllium, o sursă de fibre solubile care reglează tranzitul intestinal. Dacă balonarea vine la pachet cu senzația că digestia stă pe loc, aici e partea practică: poți adăuga o lingură în iaurt, salate sau supe reci.

Detaliul de care chiar merită să ții cont este hidratarea. Psyllium trebuie consumat obligatoriu cu o cantitate mare de lichide, altfel ideea de a sprijini digestia nu funcționează cum ar trebui.

Potrivit CSID, cele două remedii sunt gândite ca soluții simple și accesibile pentru o problemă digestivă foarte comună în sezonul cald, când mesele mai bogate și schimbările din rutină se văd imediat în starea de bine.

Când nu e suficient să încerci singură acasă

Balonarea ocazională după excese alimentare e una, dar specialiștii atrag atenția că feniculul și psyllium nu înlocuiesc un consult medical dacă problema apare des, persistă sau vine împreună cu simptome severe. Aici intră durerile intense, scăderea în greutate fără explicație și sângele în scaun.

Cu alte cuvinte, aceste remedii au sens când vrei să calmezi un disconfort digestiv legat de mese grele, gaze sau tranzit lent. Dacă simptomele nu se liniștesc și continuă dincolo de primele 48 de ore în care ar putea apărea ameliorarea, următorul pas rămâne evaluarea medicală.