Unghiile roz nu se demodează niciodată, dar în această primăvară trendul capătă o nouă interpretare. Vorbim despre manichiura Chrome Rosewater, o variantă modernă și sofisticată a clasicului roz-bebe, care combină o bază translucidă cu un strat sclipitor de pudră cromată. este considerată o metodă matură de a purta rozul primăvara.

Ce este mai exact acest trend?

La baza acestei manichiuri stă o ojă roz translucidă, cu o strălucire aparte (aproape ca un jeleu, ca textură), peste care se aplică prin tapotare o pudră cromată. E drept că, dacă nu ai o mână foarte sigură, ar fi mai bine să lași acest stil pe seama profesioniștilor. Ei pot aplica pudra fină corect, evitând aglomerarea sau o textură neuniformă. Spre deosebire de efectele cromate mai grele, direct metalice, varianta „rose” este mult mai delicată, cu mai multă irizație. Iar unii o numesc chiar „sora mai timidă a argintiului izbitor sau a aurului îndrăzneț”.

Nuanța de bază schimbă totul

Alegerea ojei de bază este, de fapt, cheia.

O bază roz mai profundă sau mai puternică va oferi un finisaj metalic clasic, deoarece efectul cromat va amplifica luminozitatea culorii. În schimb, o nuanță de roz mai subtilă va căpăta o strălucire trandafirie, cu aspect natural, de la stratul de pudră. Cum vine asta? Practic, pudra cromată acționează ca un filtru de lumină peste culoarea de dedesubt, transformând-o complet.

Forma ideală pentru acest look

V-ați gândit vreodată de ce lungimea contează atât de mult la o manichiură cu efecte speciale? Manichiura Chrome Rosewater se potrivește tuturor formelor de unghii, fără discuție. Numai că adevăratul spectacol vizual apare pe unghiile de lungime medie sau lungi. Până la urmă, lungimea suplimentară permite ca toată acea strălucire să iasă cu adevărat în evidență și să capteze lumina din orice unghi.