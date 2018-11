Suma colosala pe care a cheltuit-o Gabriela Cristea ca sa ramana insarcinata!

Gabriela Cristea a visat ani de zile la momentul in care isi va intemeia o familie, iar totul s-a intamplat dupa cativa ani de zile in care s-a chinuit sa ramana insarcinata si a cheltuit o multime de bani.

Intr-un interviu pentru revista Viva, vedeta a povestit prin ce chinuri a trecut, dar a si dezvaluit ca a cheltuit 30.000 de euro pe tratatemente.

„Nu au reusit pe toate pe care le-am facut. Am facut sase de-a lungul timpului. Inainte sa raman insarcinata cu Victoria am facut intr-un singur an, inainte cu trei-patru luni de ramane insarcinata, am facut patru FIV-uri si inca un tratament, practic cinci tratamente intr-un an. Fizic nu ai cum sa faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologica. Din pacate, in Romania nu exista asistenta asta psihologica. Multe femei nu cred ca am ramas insarcinata pe cale naturala. Eu mi-am platit toate FIV-urile. Mi se pare urat din punct de vedere financiar. Costa minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de facut. Intervine tratamentul care depinda de procedura. Este intre 3.000 de ron si 8.000 de ron. Implantarea ovulelor costa pana in 10.000 de ron”, a explicat Gabriela Cristea.

„A fost cea mai grea perioada din viata mea. Am stat in pat 10 zile. Tavi imi aducea de mancare. Ma ridicam si ma duceam doar pana la toaleta. Ceea ce este o prostie, daca prinde… prinde oricum. Factorul psihologic este cel mai important. Nu am fost constant la psiholog”, a mai spus ea.

Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara si urmeaza sa devina mama de fetita. Ea si Tavi Clonda mai au o fiica, Victoria.