Balenciaga a intrat în forță în lupta pentru supremația sneakerșilor de primăvară, iar pentru asta a apelat la un nume uriaș. Cântăreața Katy Perry este vedeta noii campanii a brandului pentru modelele Radar și Triple S.2, alături de actrița Yao Chen și fotbalistul Hugo Ekitike. Lansarea vine într-un moment aglomerat, cu colaborări precum Nike x Jacquemus și Versace x Onitsuka Tiger făcând deja valuri.

Radar și Triple S.2, noile vedete

Casa de modă, sub conducerea creativă a lui Pierpaolo Piccioli, mizează pe două modele noi. Primul este Radar, un sneaker care urmează trendul siluetelor subțiri, având un sistem dublu de șireturi și o talpă cu aderență ce se curbează în jurul exteriorului.

Dar piesa de rezistență pare să fie hibridul Triple S.2. Acesta este o actualizare a faimosului model Balenciaga Triple S, lansat în 2017. Piccioli a revizuit designul original cu o nouă talpă supradimensionată, stratificată și evazată. Stai puțin, cum vine asta? Ei bine, fiecare pereche este creată din nu mai puțin de 68 de piese individuale. Suprafețele din plasă (mesh) asigură o bună respirabilitate, în timp ce dungile radiante imprimate conturează panourile pantofului.

Katy Perry, între sport și self-love

Iar imaginea centrală a campaniei este, fără îndoială, Katy Perry. Artista este surprinsă într-o ipostază sportivă, sărind coarda, promovând astfel o imagine axată pe wellness. Într-o postare pe Instagram, Perry a explicat viziunea sa, declarând că pentru ea, disciplina este „respect de sine”.

„Este, si, iubire de sine. Nu trebuie să fie rigidă. Poate începe cu pași mici, manifestându-se zilnic într-un mod mărunt, și așa construiești consecvența în detrimentul perfecțiunii”, a adăugat cântăreața. V-ați gândit vreodată la disciplină în felul ăsta? Mesajul se aliniază perfect cu estetica sportivă a noilor piese.

Distribuție de top pentru campanie

Numai că Perry nu este singura vedetă. Alături de ea apar în campanie actrița Yao Chen și fotbalistul Hugo Ekitike. Toți trei (Perry, Chen și Ekitike) poartă piese din colecția de toamnă ’26 a casei de modă, pe lângă alte articole sportive din aceeași colecție. Imaginile poartă semnătura fotografului Mark Peckmezian, iar materialele video au fost realizate de Mitch Ryan.

Mai mult decât o simplă lansare

Lupta pe piața sneakerșilor e pe bune.

Balenciaga nu se oprește doar la imagini și video. Coincizând cu lansarea campaniei, brandul a publicat și o serie de playlist-uri exclusive pe canalele sale oficiale de muzică. Noii sneakerși sunt deja disponibili în magazinele selectate și pe site-ul oficial Balenciaga.com.