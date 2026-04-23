O mulțime de celebrități și personalități culturale au ajuns miercuri la New York pentru Summitul Time 100 din 2026. Kate Hudson și Hilary Duff au condus detașamentul modei, cu ținute unice, înainte de discuțiile lor de pe scena de la Lincoln Center. Piesele purtate de participante au inclus creații semnate Victoria Beckham sau Maticevski.

Kate Hudson, all-in pe roșu aprins

Actrița Kate Hudson a mizat pe un look roșu-aprins pentru summitul Time 100. A purtat o rochie roșie fără mâneci, cu fronseuri din material și un corset amplu, cu tiv balon. Fusta rochiei midi avea o talie înaltă și o siluetă mulată, care i-a pus în valoare silueta. Iar pentru a completa ținuta, Hudson a asortat rochia cu o pereche de pantofi roșii cu vârf ascuțit. Actrița colaborează cu duo-ul de stiliști Rob Zangardi și Mariel Haenn, cunoscuți pentru alegerile lor impecabile (și nu de puține ori, curajoase).

Hilary Duff, un look avangardist de la Maticevski

Hilary Duff a apelat la colecția de primăvară 2026 a brandului Maticevski pentru apariția sa. Cântăreața a îmbrăcat un top cu franjuri, modelul „utility fringe top”, și pantalonii „hello-sailor” ai mărcii, totul într-o nuanță de gri deschis. V-ați întrebat vreodată cum arată o ținută modernă și totuși elegantă? Ei bine, cam așa. Topul fără bretele avea detalii cu franjuri pe o croială mulată, în timp ce pantalonii se remarcau printr-o siluetă extra-lungă, cu picioare largi. Și pentru a completa ținuta, a adăugat o pereche de pantofi slingback de la Saint Laurent.

Victoria Beckham, fidelă propriului brand

Victoria Beckham și-a promovat, cum altfel, propriul brand la summitul Time 100. Fosta membră Spice Girls a purtat o rochie midi „posy” într-o nuanță de roz prăfuit. Piesa avea un corset lejer și o fustă fluidă, cu un tiv asimetric. Dar pata de culoare a venit de la încălțăminte. Ea a completat look-ul cu o pereche de pantofi fucsia cu vârful decupat (peep-toe), o alegere care a scos ținuta din anonimat.

Eleganța clasică a Mariei Sharapova

Maria Sharapova a optat pentru o rochie albă, o alegere sigură și elegantă. Rochia midi a fostei jucătoare de tenis și campioană de Grand Slam avea mâneci scurte bufante și o talie accentuată de o curea. Fusta, în schimb, includea buzunare și avea o croială fluidă, pentru a oferi lejeritate în mișcare.

Simplitate și rafinament.

Summitul anual Time 100 reunește voci din cultură și lideri de afaceri pentru a discuta despre starea în continuă evoluție a muncii, tehnologiei și culturii.