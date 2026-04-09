Jumătate dintre copiii sub șase ani se confruntă cu coșmaruri frecvente și intense. Acestea pot duce la un somn de proastă calitate, probleme de sănătate mintală și chiar un risc crescut de demență la maturitate. Dar cercetătorii din Oklahoma vin cu vești bune: susțin că au descoperit de ce coșmarurile unui copil devin recurente și, mai ales, cum poate fi rupt acest ciclu.

Cercul vicios al fricii de a adormi

Problema, spun specialiștii, nu este neapărat coșmarul în sine, ci frica celui mic de a adormi după ce a avut unul. Această teamă poate duce la repetarea viselor urâte, alimentând un cerc vicios de stres, anxietate și chiar traumă. Vestea bună e că acest ciclu poate fi întrerupt cu ajutorul terapiei, care îi ajută pe copii să-și recapete încrederea.

„Răspunsul unui copil la un coșmar este cel care provoacă apariția coșmarurilor cronice, ceea ce înseamnă că, dacă putem învăța să răspundem diferit la coșmaruri, atunci putem întrerupe acest ciclu”, explică Lisa Cromer, profesoară de psihologie la Universitatea din Tulsa. „Este încurajator să înțelegem că putem lua măsuri pentru a ne stăpâni visele.”

Ce este modelul DARC-NESS

Pornind de la această idee, Cromer și echipa sa au creat un nou model de tratament clinic, numit DARC-NESS. Hai să vedem ce presupune, Modelul îi încurajează pe medici să privească dincolo de conținutul coșmarului. Aceștia trebuie să determine cum interpretează copilul visul, cât de mult se îngrijorează înainte de culcare, ce anxietate simte la ora de somn și cum face față după ce se trezește.

Cu aceste informații, se poate contura o imagine mult mai clară a ceea ce se întâmplă în mintea copilului. Iar asta duce la o abordare personalizată a tratamentului. Uneori, soluția poate însemna ca cei mici să lucreze la reducerea anxietății sau la îmbunătățirea obiceiurilor de somn. Alteori, poate fi util să scrie sau să deseneze despre coșmar pentru a-i înțelege mai bine cauza, care adesea este legată de emoții intense, dar poate ascunde (în cazuri mai rare) o traumă nediagnosticată sau chiar o tulburare cerebrală.

Beneficii dincolo de somn

Iar rezultatele nu se văd doar în calitatea somnului.

„Când copiii se simt împuterniciți să facă ceva în legătură cu coșmarurile, încep să vadă cum lucrurile sunt interconectate – pentru că dorm mai bine, au mai multă energie, merg la școală mai constant, iar părinții lor raportează un comportament îmbunătățit”, spune Tara Buck, psihiatru pentru copii și adolescenți la Oklahoma University Health.

Când problema e în creier

Numai că, uneori, coșmarurile nu dispar nici măcar atunci când cauzele profunde sunt abordate. E drept că, spun cercetătorii, coșmarurile frecvente pot fi cauzate de o amigdală hiperactivă: centrul fricii din creier. Deirdre Barrett, profesor asistent de psihologie clinică la Cambridge Health Alliance din Boston, a explicat pentru Harvard Medical School că acest lucru influențează atât coșmarurile traumatice, cât și flashback-urile din timpul zilei.

„Coșmarurile post-traumatice”, spune ea, „probabil nu sunt complet diferite de flashback-urile din timpul zilei și de anxietatea generală pe care o resimt cei care au coșmaruri.”

V-ați fi gândit că dieta poate influența coșmarurile? Există metode pentru a calma o amigdală hiperactivă, potrivit Cleveland Clinic. Oamenii pot practica exerciții de respirație care scad nivelul de cortizol, hormonul stresului. O dietă nutritivă face, si, diferența, deoarece deficiențele de vitamine și minerale esențiale pot afecta negativ creierul.