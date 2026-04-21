Actorul din „The Hunger Games”, Josh Hutcherson, a vorbit recent despre valul de ură pe care l-a primit din partea fanilor cântăreței Taylor Swift. Totul a pornit de la o declarație sinceră făcută anul trecut, când a recunoscut că nu se numără printre admiratorii artistei, iar reacțiile online l-au determinat să se distanțeze de social media.

Declarația care a stârnit totul

Într-un interviu video viral pentru i-D Magazine, realizat alături de colegul său Jordan Firstman, Hutcherson, în vârstă de 33 de ani, a fost pus în fața unei fotografii de pe telefonul său. Imaginea îl arăta pe el și pe mama sa în secțiunea VIP a concertului Eras Tour al lui Taylor Swift din New Orleans. E drept că prezența lui acolo părea să indice altceva, însă actorul a clarificat rapid lucrurile. „Mama m-a obligat”, a explicat el.

Apoi a venit declarația care a aprins spiritele. „Nu sunt un Swiftie. Chiar deloc. Fără supărare, tot respectul, dar categoric nu.”

„E un monstru! Distrugeți-l!”

Comentariul său a declanșat o reacție furibundă din partea fanilor devotați ai cântăreței. Mulți au fost revoltați de faptul că actorul a ocupat un loc VIP la un concert cu bilete extrem de greu de obținut (turneul care a bătut toate recordurile de vânzări) fără să fie un fan adevărat. Dar te-ai fi așteptat la o asemenea reacție doar pentru o preferință muzicală?

Într-un interviu recent pentru GQ, Hutcherson a povestit despre amploarea atacurilor. „Am fost criticat pentru că am făcut o ședință foto cu Jordan, iar Jordan m-a întrebat ceva despre a fi [fan Taylor Swift], iar eu am zis, «Oh, nu, categoric nu sunt un Swiftie».”

Reacțiile au fost extreme.

„Dintr-o dată a generat reacții de genul, «La naiba cu el! E un monstru! Distrugeți-l! E scund! O urăște pentru că e scund!»”, a continuat actorul. Până la urmă, cum vine asta? Să fii atacat pentru înălțimea ta pentru că nu-ți place un anumit gen de muzică?

Motivul pentru care stă departe de online

Hutcherson a recunoscut că acest episod este exact motivul pentru care preferă să evite internetul. El a clarificat că nu are nimic personal cu artista. „E pur și simplu, uau! Cred că e grozavă. Muzica ei [doar] nu e genul meu de muzică. De aceea nu vreau să fiu online.”

Și, pe bune, pare să aibă motivele lui. „Nu am nevoie de energia asta,” a adăugat el. Actorul consideră că expunerea excesivă în mediul online îi poate afecta cariera, împiedicându-l să se transforme credibil în personajele pe care le interpretează.

„Este contraproductiv pentru meseria mea, pentru că dacă oamenii te cunosc mai mult, nu poți dispărea în personaje. Te văd ca, «Oh, ăsta e Josh.» Știi ce vreau să zic? Deci, dacă ești un nenorocit de meme, oamenii te știu pentru meme.”