Știi momentul ăla când nu îți găsești absolut nimic prin casă și simți că o iei razna? Deanna Ritter, o cunoscută creatoare de conținut cu peste 600.000 de urmăritori, a transformat exact această frustrare zilnică într-o ședință foto virală pe Instagram.

Autoironia este adesea cea mai bună armă împotriva etichetelor superficiale. Tânăra a decis să se joace puțin cu stereotipul clasic, demonstrând că poți fi atrăgătoare și perfect conștientă de glumele care circulă pe seama ta, totul în timp ce îți păstrezi simțul umorului intact.

Autoironie și un dulap răsturnat

Într-o serie de fotografii publicate la finalul lunii mai, Deanna apare căutându-și disperată lucrurile printr-un morman de haine aruncate pe pat. Iar ținuta aleasă nu a fost deloc una plictisitoare. A purtat o bluză verde smarald, mulată și lăsată intenționat descheiată, combinată cu o pereche de pantaloni scurți din denim.

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Așa cum relatează Theblast într-un material recent, tânăra a simulat o expresie de confuzie totală, privind direct spre cameră în timp ce poza printre hainele împrăștiate.

„La naiba. Aveam o postare pe aici pe undeva. A văzut cineva o postare cu o blondă naivă care arată stupid? Ah. Nu contează. Ați găsit-o.” – Deanna Ritter, Model

Ținute relaxate și un mesaj asumat

Dincolo de glumele despre dezordinea din dormitor, vedeta a adăugat în descriere și numărul „334”, reprezentând zilele rămase până la următoarea ei zi de naștere. Dar ea nu se oprește doar la ținute de casă și glume despre organizare. Zilele trecute a surprins comunitatea cu un look inspirat de culorile Braziliei, purtând un top scurt și un slip de baie minuscul.

„Împotriva sfatului avocatului, postez acest set. Dar managerul meu @urbancamvibes a spus că va fi bine. Și ea nu m-a îndrumat niciodată greșit. Lol. Să aveți o zi binecuvântată, tuturor” – Deanna Ritter, Model

Ce putem învăța din atitudinea ei

Să fim sincere, de câte ori nu ne-am stresat prea mult pentru o ținută sau pentru felul în care arătăm în poze? Într-o altă postare de seară, purtând blugi închiși la culoare și o bluză roz fără mâneci, Deanna a lăsat un mesaj pe care ar trebui să ni-l amintim mai des: „Relaxează-te. Nimic din toate astea nu contează în marea schemă a lucrurilor.”

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Până la urmă, atitudinea relaxată face totul. Fanii așteaptă acum să vadă cu ce altă idee ironică va mai veni pe măsură ce numărătoarea inversă până la ziua ei continuă.