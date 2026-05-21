Actrița de comedie Tiffany Haddish, în vârstă de 46 de ani, are în sfârșit un motiv de bucurie. După patru ani de la arestarea ei în Georgia pentru că adormise la volan pe autostradă, un judecător a dat o primă decizie favorabilă în cazul ei.

Te-ai gândit vreodată cât de mult te poate trage în jos un proces care nu se mai termină? Ei bine, pentru Haddish, această întârziere a însemnat oportunități de afaceri pierdute și probleme financiare serioase. Ba chiar a fost nevoită să cheltuie bani pentru a-și rezolva problemele de imigrare ca să poată filma în Australia.

O victorie parțială în instanță

Și totuși, cum s-a ajuns aici? Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, judecătorul a hotărât că un test de sobrietate și mai multe declarații nu pot fi folosite la proces. Polițistul nu a ținut cont că actrița are un ochi leneș atunci când i-a făcut testul oftalmologic. Plus că nu i-au fost citite drepturile înainte de a fi luată la întrebări despre mirosul de marijuana din mașină.

Recomandari Mădălina Ghenea, victorie în instanță: „Am ales să nu mai tac!”

Dar lucrurile capătă mult mai mult sens când afli contextul medical. Actrița a explicat clar că folosea marijuana pentru a gestiona durerile cumplite provocate de endometrioză. Noi, femeile, știm prea bine cât de invalidantă poate fi această afecțiune și cât de greu este să găsești un tratament care chiar să funcționeze.

Trecutul dureros și lecțiile învățate

Dincolo de problemele legale recente, inclusiv o altă arestare în California în noiembrie 2023 care s-a lăsat cu un an de eliberare condiționată și 40 de ore de muncă în folosul comunității, povestea ei de viață este una despre supraviețuire. Înainte de a cunoaște succesul la Hollywood, a luptat cu sărăcia extremă. chiar a recunoscut că mergea neinvitată la nunți prin hotelurile din Los Angeles doar ca să aibă ce mânca în ziua respectivă și să se integreze printre invitați.

Iar copilăria ei prin centre de plasament a lăsat urme adânci. Acum, visul ei cel mare este să deschidă o școală de meserii pentru tinerii din sistemul de plasament, oferindu-le abilități practice pentru o viață independentă.

Recomandari Chyler Leigh, despre decesul colegului Eric Dane din Grey’s Anatomy. Actorul avea 53 de ani.

Decizia finală stă acum în mâinile instanței din Georgia. Avocații Marissa Goldberg și Drew Findling cer respingerea completă a cazului pentru încălcarea dreptului la un proces rapid, dar procurorii au încă două teste de sobrietate valide pe care le pot folosi la un eventual proces.