Katie Austin, antreprenoare de fitness și model, a ales să defileze însărcinată pe faimosul podium Sports Illustrated Swimsuit la Miami Swim Week. Deși este la a șasea apariție pentru revistă, anul acesta a marcat o premieră absolută pentru ea. Videoclipul cu defilarea ei a adunat rapid peste 20 de milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Te-ai temut vreodată că maternitatea îți va pune cariera pe pauză? Exact această frică a împins-o pe Katie să nu renunțe la defilare, transformând o simplă prezentare de modă într-o dovadă vie că femeile pot continua să își urmeze visele profesionale chiar și atunci când se pregătesc să devină mame.

Recomandări Decizia disperata a unei fiice pentru mama disparuta. Suma uriașă platita pentru a afla adevarul

Adevărul despre corpul în schimbare

Până să rămână însărcinată, Katie era obișnuită să aibă un control strict asupra corpului ei, fiind o fostă atletă de divizie și fondatoarea aplicației de fitness The KA App.

Dar sarcina a venit cu provocări pe care nici măcar o antrenoare profesionistă nu le anticipase. Într-un interviu exclusiv publicat recent de Theblast, modelul a recunoscut că a experimentat o schimbare profundă de identitate înainte de a păși pe podium.

„Să merg pe acel podium în ultimii cinci ani m-a făcut să mă simt atât de încrezătoare în corpul meu, iar anul acesta corpul meu arăta atât de diferit. A existat o schimbare mentală.” – Katie Austin, Antreprenoare și model

Și nu este vorba doar despre aspectul fizic. Katie a adus în discuție un subiect adesea ignorat: sănătatea mintală din primul trimestru. Toată lumea vorbește despre perioada postpartum, dar aproape nimeni nu te pregătește pentru stările de copleșire emoțională aduse de furtuna hormonală de la începutul sarcinii.

Recomandări Decizia neasteptata care schimba viata unei vedete. La ce operatie estetica renunta definitiv

E greu,

Ce putem învăța din experiența ei

Iar lecția principală pe care o putem trage din povestea ei (dincolo de sclipiciul de pe podium) este adaptabilitatea. În loc să se compare cu rutina ei de dinainte de sarcină, a învățat să își asculte corpul în fiecare zi. Scopul antrenamentelor s-a schimbat complet. Nu mai trage la sală pentru un fizic anume, ci face mișcare pentru a se simți bine și a se pregăti pentru naștere.

„A fost un moment puternic pentru mine deoarece, înainte să rămân însărcinată, îmi făceam mereu griji despre cum va arăta cariera mea și dacă maternitatea îmi va pune visele pe pauză.” – Katie Austin, Antreprenoare și model

Acum, modelul se pregătește pentru venirea pe lume a fetiței sale alături de soțul ei. În paralel, Katie își finalizează certificarea prenatală, urmând să lanseze noi programe dedicate viitoarelor mame direct în aplicația sa de fitness.