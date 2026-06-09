Terry Crews, celebrul prezentator al emisiunii „America’s Got Talent” (57 de ani), și soția sa, Rebecca King-Crews (60 de ani), au zburat recent spre Monaco cu un avion privat. Deși la prima vedere pare doar o extravaganță obișnuită de la Hollywood, motivul real din spatele acestei decizii rapide are legătură strictă cu starea de sănătate fragilă a Rebeccăi.

Știi momentul ăla când corpul tău pur și simplu nu mai poate, iar o schimbare bruscă de planuri te dă complet peste cap? Fix asta a evitat cuplul. Pentru o femeie care se luptă cu o afecțiune neurologică severă, un zbor anulat și o noapte nedormită nu sunt doar niște mici neplăceri turistice, ci un risc real de regres fizic. Dincolo de luxul avionului privat, povestea lor ne arată cum arată sprijinul real într-un cuplu atunci când sănătatea unuia atârnă de un fir de păr și sistemul te lasă baltă.

În luna aprilie a acestui an, cei doi au dezvăluit public că Rebecca a fost diagnosticată cu boala Parkinson încă din 2015. Timp de aproape un deceniu, ea a ținut totul ascuns de ochii presei. Abia recent a suferit o intervenție chirurgicală aprobată de FDA, o procedură care i-a îmbunătățit mobilitatea pe o parte a corpului.

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Zboruri anulate și o soluție de criză

Călătoria spre Grand Prix-ul din Monaco de duminică, 7 iunie, începuse cum nu se putea mai prost.

Zborul lor comercial fusese anulat.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol publicat recent, Rebecca a simțit nevoia să le explice fanilor de ce au ales o variantă atât de costisitoare pentru a ajunge în Europa.

„Voi nu știți că liniile aeriene ne-au anulat zborul și ar fi trebuit să ne trezim la 2 dimineața, să conducem o oră pentru a prinde un zbor de pe alt aeroport, să prindem zborul acela și apoi să conducem încă o oră.” – Rebecca King-Crews, Antreprenor

Iar lucrurile stau puțin diferit când ești la mila companiilor aeriene. Aceștia îi găsiseră lui Terry un loc bun pe un zbor decent, dar Rebecca ar fi fost nevoită să treacă printr-o dramă lungă și obositoare într-o altă țară, un efort uriaș pentru starea ei fizică.

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Dar Terry nu a acceptat asta. A închiriat imediat un jet privat, postând apoi pe Instagram imagini cu ei ciocnind pahare (cu mocktail-uri, după cum a ținut să precizeze amuzat într-o paranteză).

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Lupta tăcută cu boala Parkinson

Nu mulți parteneri reacționează atât de prompt și decisiv când lucrurile o iau razna.

„Mulțumesc soțului meu dulce pentru că i-a păsat suficient de mult de sănătatea mea încât să rezolve pur și simplu problema singur… ești mai mult decât pot spune cuvintele. Te iubesc și te apreciez.” – Rebecca King-Crews, Antreprenor

Și chiar are nevoie de această protecție constantă. Recuperarea ei după operație este încă în plină desfășurare. Așa cum a povestit chiar ea la televizor, acum poate să scrie scurt cu mâna dreaptă pentru prima dată în trei ani. Se simte bine, dar procesul durează vreo trei luni. Terry a rezumat cel mai bine atitudinea lor în fața afecțiunii: „Aceasta este bătălia pe care am fost concepuți să o ducem împreună.”

Recuperarea Rebeccăi este un proces de lungă durată, iar adevăratul test va fi a doua intervenție. Până la operația programată pentru luna septembrie, rămâne de urmărit cum va reuși corpul ei să se adapteze la noile tratamente și cât de mult își va recăpăta independența fizică pe cealaltă parte a corpului.