Asta a aprins imediat întrebările fanilor, mai ales fiindcă în imagine apar veterani ai serialului precum Chandra Wilson, Debbie Allen, James Pickens Jr., Camilla Luddington și Caterina Scorsone, alături de nume mai noi, între care Trevor Jackson și Harry Shum Jr.

De ce și-a redus prezența Ellen Pompeo în serial

Pentru cine urmărește serialul de ani buni, lipsa ei nu vine totuși din senin. Ellen Pompeo și-a redus prezența pe ecran din sezonul 19, în 2022, după 18 sezoane în care a fost protagonista principală. Decizia a venit într-un moment în care a ales să lase mai mult loc vieții de acasă și altor proiecte.

Actrița, care are trei copii, a explicat într-un interviu pentru El País, din aprilie 2025, de ce a simțit nevoia acestui pas înapoi.

„Fac asta de 20 de ani, așa că era timpul să fac un pas înapoi. Am trei copii și iubesc să petrec timp cu ei și să fiu implicată în viața lor.” -50% Pijama lunga din bumbac cu model in dungi - Roz/Roz pal Cumpără acum

Și tot ea a spus că noul ritm îi oferă un echilibru pe care nu îl avea înainte.

Viitorul lui Meredith Grey și schimbările din distribuție

Concret, absența din fotografia de promovare nu înseamnă, în acest moment, ieșirea ei din serial. Potrivit Eonline, Deadline scrie că Ellen Pompeo va continua să nareze serialul, să fie producător executiv și să apară în mai multe episoade din sezonul 23. Numărul exact de episoade nu este precizat.

În același timp, serialul trece printr-o schimbare mai mare de distribuție. Kevin McKidd, actorul care l-a jucat pe Dr. Owen Hunt, și Kim Raver, interpreta lui Dr. Teddy Altman, au părăsit producția la finalul sezonului precedent.

Kevin McKidd a descris clar felul în care privește închiderea acestui capitol din cariera lui.